Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist eines der repräsentativsten Gebäude an der Heiliggeistkirche: Die alte kurfürstliche Hof-Apotheke an der Ecke von Hauptstraße und Apothekergasse wurde 1701 erbaut. Nach einem 13-jährigen Intermezzo als Kaufhaus für asiatische Touristen ist mit Vapiano an dieser exponierten Stelle wieder ein Schnellrestaurant eingezogen. Am Donnerstag feierte die börsennotierte Kette mit 400 geladenen Gästen Eröffnung.

Für Restaurantleiterin Amalia Schwartz ist es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Sie arbeitete bis ins Jahr 2005 in der Hauptstraße 190. Damals war dort eine McDonald’s-Filiale untergebracht.

"Ich kenne die Problematik, die mit dieser Lage verbunden ist", sagt Schwartz. Sie meint die schwierige Anlieferung, die in der Fußgängerzone nur bis 11 Uhr vormittags gestattet ist, aber auch den riesigen Ansturm während des "Heidelberger Herbstes". Just an diesem Wochenende wird das neue Vapiano - es ist das 220. Lokal der Kette - in Heidelberg mit dem Altstadtfest seine Feuertaufe erleben.

Statt Big Mac und Pommes gibt es nun an der Heiliggeistkirche also Pasta und Pizza. Auf fast 900 Quadratmetern sind 182 Sitzplätze über zwei Etagen verteilt. Im dritten Stock sind die Gästetoiletten und Räume für das Personal. Ein Manko ist für Schwartz, dass die Stadt auf der "sehr kleinen Terrasse" nur vier Tische genehmigt.

Dafür gibt es in der Apothekergasse ab Mitte Oktober einen Schalter, an dem die Kunden ihr vorbestelltes Essen mitnehmen können, ohne das Restaurant zu betreten. "Er ist bis 22 Uhr geöffnet", sagt Schwartz. Sie will den Altstadtbewohnern die Ängste vor einer Lärmbelästigung nehmen.

Michael Akselrad und die anderen Hauseigentümer investierten mehr als eine Million Euro in das Anwesen: Für "Vapiano" mussten nicht nur neue Stahlträger eingezogen werden. "Wir haben vor der Sanierung die Hofapotheke praktisch wieder in den Zustand des Rohbaus zurückversetzt", so Akselrad. Alle Wasser- und Elektroleitungen wurden neu verlegt, auch wegen des hohen Stromverbrauchs von Vapiano, "etwas mehr als der Heidelberger Weihnachtsmarkt", scherzt Akselrad.

Die Eigentümergesellschaft musste für die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes eine Restauratorin beauftragen. Die Fassade wurde mit der gleichen Farbe wie beim Originalanstrich aus dem 18. Jahrhundert versehen. Das Dachgeschoss wird derzeit zu einer Wohnung ausgebaut.

"Vapiano" selbst investierte laut Werner Engels, der für die Expansion zuständig ist, einen gut siebenstelligen Betrag in den Heidelberger Standort: große Eichenholztische, in der Mitte mehr als 100 Jahre alte Olivenbäume, eine 17 Meter lange Küchentheke, an der die Gäste den Köchen bei der Zubereitung der Speisen zusehen können, und die von einem Landschaftsgärtner gestaltete Wand mit echten Pflanzen sind teure Einrichtungsgegenstände, die die Gäste auch sehen können.

Das System funktioniert wie in anderen Vapiano-Restaurants: Die Kunden bekommen beim Betreten des Lokals eine Chipkarte und zahlen beim Gehen. Sie können ihr Essen an den einzelnen Kochstationen bestellen - oder an einem Terminal, und es dann an der Ausgabe abholen.

Auf die Frage, ob es nicht ein bisschen schade sei, dass in dieses außergewöhnliche Gebäude eine Restaurant-Kette einzieht, antwortet Engels ganz offen: "Solche Argumente hören wir immer wieder. Für die Heidelberger wird es aber ihr ganz eigenes Vapiano werden."

Er zählt auf Events wie eine "Ladies’ Night" und die langen Öffnungszeiten der Küche - täglich von 11 bis 23.30, samstags und sonntags bis 0.30 Uhr. Michael Akselrad fügt hinzu: "Es gibt an dieser Stelle keine Alternative zur Systemgastronomie." Alle Vorschläge der Heidelberger Wirtschaftsförderung, hier ein Textilkaufhaus oder anderen Einzelhandel anzusiedeln, waren demnach "illusorisch".