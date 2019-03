Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, in der Steinbachhalle in Ziegelhausen. Foto: Welker

Von Michael Abschlag

Heidelberg. An einem Augenblick an diesem Abend wird die Spaltung der Gesellschaft besonders gut sichtbar. Es ist Samstag in der Steinbachhalle in Ziegelhausen, und die AfD will eigentlich in den Europa- und Kommunalwahlkampf starten und ihre Heidelberger Kandidaten vorstellen. Doch diesmal sind auch viele im Raum, die der Partei kritisch gegenüber stehen. Malte Kaufmann vom Kreisverband Heidelberg spricht noch nicht lange, da ruft eine junge Frau in einer der hinteren Reihen laut: "Nazis raus!"

Im Saal bricht ein Tumult aus, etwa ein Dutzend andere Gäste springen empört auf. Einige umringen die Frau, die Situation wirkt bedrohlich. Pfiffe und Johlen ertönen, dazwischen wütende Rufe: "Raus! Raus!", und "Geh doch draußen demonstrieren!" An dieser Stelle müsste der Redner eingreifen, aber Kaufmann spricht zunächst ungerührt weiter, ehe er sich ein halbherziges "Bitte verhalten Sie sich gesittet" abringt. Schließlich eilt Stadtrat Matthias Niebel herbei und fordert die Frau auf, zu gehen, sonst komme die Polizei. Tatsächlich taucht wenig später ein Polizist auf, die Frau und einige andere verlassen den Raum - unter dem Applaus einiger Besucher.

Auch draußen ist sichtbar, wie sehr die Rechtspartei polarisiert. Einige Dutzend Menschen stehen vor der Halle und demonstrieren, manche haben Fahnen und selbstgemalte Plakate dabei. Linke Gruppen haben zu der Demonstration aufgerufen. "Ich finde, als Stadtgesellschaft muss man sich sehr laut, vielfältig und deutlich hinstellen und denen zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind", sagt Student Simon (24). Marianne (24) von der DGB-Hochschulgruppe fügt hinzu: "Man darf da keine schweigende Mehrheit bilden, die Zustimmung suggeriert."

Drinnen kehrt auch nach dem Abgang der kritischen Besucherin keine Ruhe ein. Niebel wettert gegen die Demonstranten, die aus Gruppierungen kämen "die vom Verfassungsschutz beobachtet werden". Der Saal ist nun etwa zur Hälfte mit AfD-Anhängern und Gegnern gefüllt, die Stimmung bleibt hitzig. Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard passt sich der Grundstimmung an, indem er stellenweise so laut spricht, dass er kein Mikrofon bräuchte.

Auch inhaltlich geht er auf Konfrontationskurs, wettert vor allem gegen eine grüne Umwelt- und Klimapolitik. Die freitäglichen Schülerdemonstrationen nennt er "dumpfe Ideologie ohne Rücksicht auf Verluste". "Es geht den grünen Umweltaposteln doch gar nicht um Umweltschutz", ruft er. "Es geht darum, den Menschen das Auto wegzunehmen!" Auch die Energiewende hält er für grundsätzlich falsch - und malt ein geradezu apokalyptisches Szenario an die Wand. "Wenn wir aus Atom- und Kohlestrom aussteigen, bedeutet das Stromausfälle" erklärt er, und das bedeute Chaos und Plünderungen. Er spricht von einer "ideologiegetriebenen Politik, die Tausende Menschenleben gefährdet". Und verweist, um seiner Warnung Nachdruck zu verleihen, auf die Stromausfälle in Venezuela.

Als schließlich die Co-Vorsitzende Alice Weidel als Hauptrednerin als Pult tritt, kühlt sich die Stimmung allmählich etwas ab. War Bernhards Ansprache eine klassische Bierzeltrede, so fühlt man sich bei Weidel wie in einer Vorlesung zu Europarecht und Zinspolitik. Es geht eher nüchtern und trocken zu, die Lagerkampf-Atmosphäre weicht allmählich einer allgemeinen Ruhe. Doch auch Weidel hat ein Feindbild: "Eine abgehobene Funktionärselite", die sich selbst bereichern würde, habe die EU in ihre Krise gestürzt. Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist ihr ein Dorn im Auge. Macron wolle "die dauerhafte Umverteilung von Schulden", ruft sie, ja ein "französisches Europa". Denn: "Der französische Zentralstaat dient als Blaupause für die EU."

Zum Schluss ihrer Rede steht die eine Hälfte des Saales auf, die andere bleibt sitzen. Die eigentlich angekündigte Fragerunde entfällt. Offenbar ist der AfD die Lust auf Nachfragen vergangen.