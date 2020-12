Von Marie Böhm

Heidelberg. Zur Arbeit geht man nicht mehr, Freunde hat man immer weniger und die Familie kommt auch nur alle paar Wochen mal zu Besuch: Alterseinsamkeit ist schon in normalen Zeiten ein Problem. Durch Corona wird es aber noch schlimmer, denn ältere Menschen sind als Risikogruppe oft komplett isoliert. Die Akademie für Ältere hat sich deswegen ein besonders Projekt einfallen lassen, um diesen Menschen zu helfen: eine Vermittlung für Telefon-Freundschaften.

Die Akademie ist für ihr breites Bildungsangebot speziell für Menschen ab 60 bekannt. Aber die soziale Ebene der Einrichtung sollte man nicht unterschätzen, wie Geschäftsführer Thomas Hack betont: "Die Leute kommen zwischen Kursen ins Gespräch, können hier freie Stunden verbringen und in die Cafeteria gehen. Das fehlt jetzt alles. Noch dazu fällt auch die mentale Stimulation aus, die viele hier normalerweise bekommen." Damit daraus kein Dauerzustand wird, habe man das Telefonprojekt ins Leben gerufen.

Per Formular können sich Mitglieder der Akademie dafür anmelden, gebraucht werden vor allem Informationen zu Interessen und Hobbys: "Wir wollen schauen, dass die Leute in so vielen Kategorien wie möglich zusammenpassen", erklärt Miriam Milewski, eine der Fachleiterinnen der Akademie. "Besonders toll sind dabei die Mitteilungen in den persönlichen Nachrichten. Die Leute schreiben, warum sie teilnehmen und warum sie sich für bestimmte Dinge so begeistern. Da sind teilweise wirklich schöne Nachrichten dabei. Ein Teilnehmer hatte zum Beispiel geschrieben, dass seine Leidenschaft zum Wandern daher kommt, dass er so seine große Liebe getroffen hat."

Nach den Interessen versucht man zumindest anfangs, einen gleichen Nenner zu finden, um die Teilnehmer mit einem passenden Partner in Kontakt zu bringen. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versucht man es einfach noch mal. Das funktioniert erstaunlich gut, freut sich Milewski: "Die Rückmeldungen sind immer sehr schön. Wir haben auch echte Freundschaften, die so entstehen. Zum Beispiel hat sich eine Gruppe zur Lockdown-Lockerung zusammen zum Walking getroffen. In einem anderen Fall kamen zwei Frauen in Kontakt, die beide schon immer ‚Stolz und Vorurteil‘ lesen wollten. Jetzt treffen sie sich jede Woche per Telefon, um das neueste Kapitel zu besprechen."

Die Aktion sei als Impuls gedacht, erklärt Hack: "Wir betreuen die Teilnehmer nicht die ganze Zeit, sondern vermitteln nur den Start. Wir wollen darauf hinweisen, was möglich ist. Der Erfolg kommt allein von den Leuten selbst." Und Erfolg, den gibt es: Mittlerweile sind so schon über 200 Freundschaften entstanden. Meistens am Telefon oder via E-Mail, aber es gibt auch schon neue digitale Pläne: "Wir benutzen einfache Portale, über die man per Videocall sprechen kann." Dazu gäbe es aber noch einige Hürden zu überwinden: "Wir haben viele Mitglieder, die noch analog durchs Leben gehen. Und wenn sie dann diese neuen Möglichkeiten haben und aus welchen Gründen auch immer nicht sofort alles klappt, wird ihnen das sofort leid. Und je nach Internetverbindung kann es schon mal schnell zu Problemen kommen."

Für das normale Programm der Akademie zeigen sich ähnliche Probleme, meint Nicolá Lutzmann. Der Fachleiter für Gesellschaft und Kultur betont: "Die Technik und digitalen Möglichkeiten stoßen leider nicht immer auf offene Türen. Aber wir holen die Leute da ab, wo sie sind. Manche kennen sich gar nicht mit digitaler Technik aus und müssen einiges lernen. Deswegen benutzen wir möglichst sichere und einfache Portale. Außerdem gibt es Schnupperkurse, in denen die Teilnehmer lernen, wie man damit umgeht." Wichtig sei jetzt, Willen zum Lernen der digitalen Mittel zu zeigen: "In diesen komischen Zeiten muss man sich auf Neues einlassen, sich trauen, die neuen Kommunikationswege zu nutzen."