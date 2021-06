Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Sechs Spielhallen gibt es aktuell in Heidelberg – doch in Kürze könnten es nur noch zwei sein. Denn am 1. Juli greifen zwei einschneidende Neuregelungen im baden-württembergischen Landesglücksspielgesetz. Erstens: Zwischen zwei Automaten-Casinos müssen mindestens 500 Meter Abstand liegen. Und zweitens: Jede Spielothek darf aus Gründen des Jugendschutzes auch nicht näher als 500 Meter an Schulen oder Jugendeinrichtungen liegen.

Diesen Mindestabstand halten drei Spielhallen in Bergheim und eine im Hauptbahnhof nicht ein: Das "Casino Resort" in der Poststraße und der "Spieltreff 2000" in der Kurfürsten-Anlage liegen in einem 500-Meter-Umkreis zu gleich zwei Institutionen für Jugendliche: zum Kurfürst-Friedrich-Gymnasium am Neckarstaden sowie zur F + U Sprachschule im Darmstädter Hof-Centrum. Der "Spieltreff Monte Carlo" (Ecke Czernyring / Alte Eppelheimer Straße) und das "Freizeit-Event-Center" im Hauptbahnhof wiederum sind zu nahe am F + U Bildungscampus.

Dennoch werden wohl alle vier zunächst weiter geöffnet bleiben. Denn sie wehren sich gegen die Schließung per Gesetz: "Es sind bei allen vieren Gerichtsverfahren anhängig, sodass zum 1. Juli keine Spielhalle schließen wird", erklärt eine Sprecherin der Stadt. Das Landesgesetz gilt eigentlich schon seit 2012, doch gab es jahrelange Übergangsfristen für existierende Spielotheken. Die neue grün-schwarze Regierung hatte nun im Koalitionsvertrag bestätigt, an der Regelung festhalten zu wollen.

Für Dimitrios Gliatis, Betreiber des "Spieltreff Monte Carlo" am Czernyring in Bergheim, ist die drohende Schließung eine Katastrophe: "Es liegt bei Gericht und keiner weiß, was passieren wird. Wir hängen alle in der Luft. Gliatis führt die Spielothek mit seiner Frau, auch die beiden gemeinsamen Kinder und der Bruder seiner Frau arbeiten hier: "Wir sind ein Familienbetrieb, es geht um unsere ganze Existenz." Sollte er wirklich schließen müssen, gibt es keinen Plan B: "Ich bin 69, meine Frau ist 60 – in diesem Alter fängt man auch nicht einfach so nochmal von vorne an."

Auf die Frage, ob die Stadt Heidelberg den Spielhallenbetreibern, denen die Schließung droht, bei der Suche nach Alternativen hilft, antwortet eine Stadtsprecherin: "Die Wirtschaftsförderung steht allen Branchen und Wirtschaftszweigen als Ansprechpartner zur Verfügung."