Heidelberger Kreuz. (RNZ/mare) Zu früh gefreut: Die Abbauarbeiten der Sperrung der Auf- und Abfahrten West von der Autobahn A5 zur A656 ziehen sich wohl noch den Dienstag hin. Ab dem morgigen Dienstag, so teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe auf RNZ-Nachfrage mit, soll dann aber tatsächlich wieder freie Fahrt herrschen.

Die Arbeiten an den Auf- und Abfahrten der Autobahn A5 zur A656 auf der Westseite sind nahezu abgeschlossen. Ab Mittwoch, 7. August, wird dann auch die Vollsperrung der Auf- und Abfahrten der Ostseite vorbereitet.

Durch baubegleitende Kampfmittelsondierung und Lieferschwierigkeiten beim Asphalt war es zu Verzögerungen der Arbeiten auf der Westseite gekommen. Bis zum 21. August - so steht es auf den Schildern - sollte sich die Maßnahme hier hinziehen. Das hat sich nun aber erledigt, die Auf- und Abfahrten werden im Verlauf des Montags wieder für den Verkehr geöffnet und spätestens am morgigen Dienstag sind sie wieder voll befahrbar. Autofahrer aus Richtung Frankfurt können dann direkt am Heidelberger Kreuz wieder auf die A656 wechseln und wer von der A656 aus Richtung Mannheim kommt, kann direkt auf die A5 in Richtung Karlsruhe fahren.

Von Mittwoch bis Freitag wird dann die Baustelle auf der Ostseite - hier die Verkehrsführung für die anstehende Vollsperrung - eingerichtet. Dabei kann es schon zu ersten Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Ab dann sind die Ostauf- und abfahrten dann dicht.

> Was bedeutet die Vollsperrung für Autofahrer?: Autofahrer auf der A5 aus Richtung Karlsruhe können nicht mehr auf die A656 nach Heidelberg und Mannheim wechseln. Wer auf der A656 unterwegs ist, kann nicht mehr auf die A5 in Richtung Frankfurt fahren. Alle anderen Auf- und Abfahrten sind frei. Eine überörtliche Umleitung ist jeweils ausgeschildert.

Die Arbeiten auf der Ostseite sollen bis September gehen.

Update: Dienstag, 6. August 2019, 13.44 Uhr