Heidelberg. (dns) Weil er am 28. Mai eine 82-Jährige in der Weststadt ausgeraubt und mit Gewalt zu Boden gestoßen haben soll, hat die Polizei nun einen 49-jährigen Mann aus Nigeria festgenommen. Die Seniorin war an diesem Tag gegen 16 Uhr in der Kaiserstraße überfallen worden. Der Täter entriss ihr dabei ihre Handtasche, die unter anderem 300 Euro Bargeld enthalten hatte. Durch den Sturz zog sich die Heidelbergerin einen schweren Trümmerbruch in der Schulter zu. Wenige Wochen später am 11. Juli verstarb sie in einem Seniorenheim.

Wie die Polizei nun mitteilt, ergab das von der Staatsanwaltschaft Heidelberg eingeleitete Todesermittlungsverfahren - allem voran die Obduktion der Leiche - jedoch, "dass derzeit kein Zusammenhang zwischen der Raubstraftat und dem späteren Tod des Opfers nachgewiesen werden kann". Entsprechend wird gegen den Asylbewerber wegen des Verdachts auf Raub ermittelt, der Tod der Frau spielt dabei zunächst keine Rolle.

Als ein Nachbar und Freund der Verstorbenen der RNZ im Juli von deren Tod berichtete, ging dieser jedoch ganz klar davon aus, dass die Seniorin ohne den Raub noch am Leben wäre. Der Mann ist überzeugt: Durch die Gewalttat und die anschließende komplizierte Operation - ihre Schulter wurde durch eine Prothese ersetzt - war die Weststädterin stark traumatisiert, irgendwann sei sie deshalb "völlig verwirrt" gewesen und schließlich wenige Tage vor ihrem Ableben in eine geschlossene Pflegeeinrichtung gebracht worden. "Das wäre ohne den Überfall wohl nicht passiert." Davor sei sie eigentlich fit gewesen, habe fast alles zu Fuß erledigt.

Hatte die Polizei Mitte Juli noch keinen konkreten Hinweis auf den Täter, habe sich nun laut Pressemitteilung "im Zuge der umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg" der dringende Verdacht gegen den 49-Jährigen ergeben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat daraufhin einen Haftbefehl gegen den Asylbewerber beantragt. Am Mittwoch wurde der Mann festgenommen und am Donnerstagvormittag der Ermittlungsrichterin am Heidelberger Amtsgericht vorgeführt. Von da wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern noch an.