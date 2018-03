Von Micha Hörnle

Generation-HD verlor im März mit dem erkrankten Derek Cofie-Nunoo ihre Galionsfigur. Bei der Kommunalwahl wollte die 1999 gegründete Vereinigung zusammen mit den Grünen antreten, zumal Cofie-Nunoo OB-Kandidat der Grünen war. Doch dann entschloss man sich, zusammen mit der "Liste der Vielfalt" von Neu-Heidelbergern aus dem Umfeld des Ausländer-/Migrationsrates anzutreten. Zum RNZ-Gespräch kamen Waseem Butt (Listenplatz 1), Frauke Isenberg (2), Pascal Baumgärtner (3), Gifta Martial (4), Michael Pfeiffer (5) und Uwe Weishuhn (9).

Wie hat Generation-HD den plötzlichen krankheitsbedingten Abgang des Spitzenkandidaten und OB-Bewerbers Derek Cofie-Nunoo verkraftet?



Weishuhn: Für uns war das ein schwerer Schlag, da Derek seit zehn Jahren Generation-HD geführt und ihr ein Gesicht gegeben hat. Jetzt, nachdem wir uns geschüttelt haben, haben wir einen Neuanfang gemacht - und wir unterscheiden uns jetzt schon im Vergleich zur Zeit mit Derek.

Wie kam es zu dem plötzlichen Schwenk, die gemeinsame Liste mit den Grünen aufzukündigen und allein anzutreten?



Baumgärtner: Da Derek krankheitsbedingt nicht mehr zur Verfügung stand, fiel auch das große gemeinsame Ziel mit den Grünen weg. Es gab keine inhaltlichen Verwerfungen, sondern die Übereinstimmung, dass es besser ist, wenn wir uns trennen. Jeder soll für seine Themen stehen.

Und was sind nun die eigenen Themen von Generation-HD?



Baumgärtner: Wir haben eine große Bandbreite, vor allem stehen wir für eine Verbindung aller Generationen und ein gutes gemeinsames Leben. Auch deswegen setzen wir uns für die Vielfalt ein, weil sich in Heidelberg jeder wohlfühlen soll, egal woher er kommt. Und natürlich waren Kultur und Kreativwirtschaft für uns immer wichtige Themen.

Sie sprachen schon die Vielfalt an: Wie kam es zu dem Zusammengehen mit der "Liste der Vielfalt" von Neu-Heidelbergern? Oder wäre diese Liste auch allein angetreten, Herr Butt?



Butt: Schon, allerdings wollten wir auch keine reine Migrantenliste sein. Deswegen war es gut, dass wir mit Generation-HD auf eine Gruppierung trafen, mit der wir dieselben Themen und Werte teilen. Und außerdem war Generation-HD auch praktisch für uns offen - und nicht nur theoretisch wie bei den anderen Parteien.

Martial: Es war ja auch akut dieses Jahr, weil eine Änderung in der Satzung des Ausländer-/Migrationsrates es uns unmöglich machte, dass wir uns weiter dort als Neu-Deutsche engagieren. Insofern suchten wir nach einem Partner.

Butt: Wir sind ja auch Wähler, aber bei den meisten Listen sind Neu-Heidelberger kaum präsent - und das bei 38.000 Bürgern mit Migrationshintergrund.

Isenberg: In Heidelberg wird Beteiligung immer wichtiger. Und da ist der nächste Schritt für die Neu-Heidelberger nur logisch: auch bei politischen Gruppierungen mitzugestalten.

Pfeiffer: Und deswegen setzen wir auch ein Zeichen für andere Parteien, wenn wir gerade die prominenten Plätze für die Neu-Heidelberger reservieren.

Würden Sie denn sagen, dass die anderen Parteien in Sachen Vielfalt eher hinterher sind?



Martial: Eindeutig, Vielfalt heißt ja auch mehr als nur einige Neu-Heidelberger auf Alibi-Plätze zu setzen. Das Thema wird rasant an Bedeutung gewinnen - auch bei anderen Parteien.

Ihre Plakate haben etwas Verwirrung ausgelöst - weil sie abgerissen wirkten und weil jeder Hinweis auf Generation-HD fehlte. Was haben Sie sich dabei gedacht?



Pfeiffer: Sie sollten neugierig machen. Und dass man sich damit beschäftigt zeigt, dass das geklappt hat. Und sie sind bunt!

Isenberg: Die Idee war, etwas anderes zu machen. Und jetzt spricht man darüber.

Baumgärtner: Wir wollten vor allem aus dem typisch Politischen ausbrechen und etwas Kreatives wagen, schließlich stehen wir auch für Kreativität.

Was lief eigentlich unter OB Eckart Würzner gut?



Pfeiffer: Wir freuen uns, dass er bei der Kinderbetreuung den richtigen Weg eingeschlagen hat - aber da können wir noch nicht zufrieden sein.

Isenberg: Quantitativ stehen wir gut da, aber wir müssen uns auch bei der Qualität der Kinderbetreuung Gedanken machen.

Butt: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Würzner immer ein guter Ansprechpartner für Fragen rund um den Ausländer-/Migrationsrat war.

Baumgärtner: Und er förderte die Kultur- und Kreativwirtschaft. Da bleibt aber noch viel zu tun.

Was lief schlecht?



Isenberg: Die jetzige Form der Beteiligungskultur reicht noch nicht. Viele fühlen sich immer noch nicht gehört. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir an die herankommen, die sich bisher noch nicht beteiligt haben.

Pfeiffer: Das Radwegenetz gehört verbessert und ausgeweitet - das würde dann auch Autofahrer zum Umsteigen animieren.

Gerade in Sachen Verkehr stehen die "bürgerlichen" Parteien für Großprojekte wie Fünfte Neckarquerung und Stadt an den Fluss. Finden Sie sich da wieder, oder haben Sie ganz andere Großprojekte?



Weishuhn: Die Fünfte Neckarquerung ist sicherlich kein Projekt von uns. Das Problem ist doch, dass man glaubt, man müsse große Projekte stemmen, wenn man auch viele kleine und auch noch billige Dinge ganz schnell umsetzen kann: So kann man die Stadt näher an den Fluss bringen, indem man den Leinpfad freischneidet oder den Neckarlauer aufwertet.

Pfeiffer: Ein wirkliches Großprojekt wäre, dass jedes Kind sicher in die Schule kommt.

Soll es Ihrer Meinung nach eine personelle Alternative zu Würzner geben?



Weishuhn: Cofie-Nunoo wäre eine echte Alternative zu Würzner gewesen, aber jetzt sehe ich keinen Kandidaten am Horizont. Wir werden uns wohl die nächsten acht Jahre mit Würzner arrangieren müssen, außerdem ist er für viele Anliegen deutlich offener geworden.

Werden Sie nach der Wahl wieder mit den Grünen eine Fraktionsgemeinschaft eingehen?



Baumgärtner: Auch wenn wir viele Überschneidungen haben, können wir das nicht hundertprozentig zusagen. Außerdem wollen wir uns vor der Wahl so nicht festlegen, wir sind für alle Gruppierungen offen.

Weishuhn: Wir sehen es als Aufgabe an, mit allen vernünftig zu reden - damit wir gemeinsam die Ziele erreichen.

Pfeiffer: Wir wollen themenbezogen arbeiten ...

Isenberg: ... vor allem beim Thema "Konversion" mit dem Schwerpunkt bezahlbares Wohnen und vielfältige Wohnformen.

Was ist denn Ihr Wahlziel?



Pfeiffer: Mit Derek wären bestimmt fünf Sitze drin gewesen. Jetzt peilen wir als Minimum Fraktionsstärke, also drei Sitze, an.