Von Arndt Krödel

In seinem Film "Speed - Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" zeigt der Autor und Regisseur Florian Opitz eine Bauernfamilie in den Schweizer Alpen, die trotz schwerem Tagewerk ausgeglichen und zufrieden wirkt. Vielleicht, so mutmaßt der Dokumentarfilmer, macht dies das gute Leben aus: Herr zu sein über seine Zeit.

Der Streifen, in dem Opitz Lebensbeispiele von "Entschleunigung" vorstellt, war anschaulicher Programmteil des 13. Heidelberger Symposiums zur interdisziplinären Arbeit in der Sozialpsychiatrie, das in der SRH-Hochschule stattfand und sich mit dem Thema "Stress und Burnout" beschäftigte. Veranstaltet wurde die Tagung gemeinsam von den Psychiatrischen Nachsorgeeinrichtungen St. Thomas, der Universitätsklinik und der Hochschule selbst.

So richtig greifen kann man das Burnout-Syndrom, ein Zustand von körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung, nicht, wie der Psychologe Prof. Ralf Brinkmann feststellte. Und folglich sind auch die Diagnosen manchmal nicht sauber gestellt. Psychiater gehen davon aus, dass ein Großteil der unter "Burnout" firmierenden Betroffenen Depressionen haben, erschöpft sind aufgrund der Menge an Arbeit - was unter den Begriff "Stress" fallen würde - oder Menschen sind, die bestimmte Anspruchshaltungen an sich selbst haben, zum Beispiel immer perfekt und der Erste oder Schnellste zu sein.

Brinkmann richtete den Fokus auf die Verhältnisse in der Arbeitswelt, die nach seinen Worten einen großen Einfluss ausüben. Mit den psychischen Belastungen ihrer Mitarbeiter gehen die Unternehmen nicht angemessen um, so sein Befund: "Man personalisiert das Problem, schaut, dass der Mensch sich optimiert, aber lässt die Verhältnisse außen vor." Dennoch tut sich was, etwa durch die sogenannten "Gefährdungsanalysen" von Gewerbeaufsichtsbeamten, die nun auch hinsichtlich der psychischen Belastung und Beanspruchung der Arbeitnehmer gesetzlich verankert werden sollen. Insofern sei er "gar nicht so pessimistisch", meinte Brinkmann. So führe man zum Beispiel in Schweden im Finanzdienstleistungssektor die Mitarbeiter nicht mehr mit Zielvereinbarungen etwa über eine bestimmte Umsatzhöhe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. "Man hat festgestellt, dass diejenigen, die diesen Druck nicht haben, viel besser arbeiten."

Belastungen sind laut Brinkmann nicht per se negativ - das ist erst der Fall, wenn es "kippt" und zu viel wird und man keine geeigneten Möglichkeiten hat, das zu bewältigen. Eine psychische Fehlbelastung trete immer dort auf, wo Menschen anforderungsgerecht ausgebildet seien und trotzdem diese Fehlbeanspruchung entwickelten. Während Arbeitgebervertreter denken würden, dass Menschen Probleme mit in das Unternehmen brächten, argumentierten Arbeitnehmervertreter genau anders herum. Aber: "Es ist gar keine Frage, dass Arbeitsbedingungen zu psychischen Beanspruchungen im Sinne von Stress führen können, und lang anhaltender Stress macht psychosomatisch krank", unterstrich Brinkmann.

Um Belastungen in den Griff zu bekommen und Beanspruchungen erst gar nicht entstehen zu lassen, gibt es Handlungsstrategien, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement zum Zuge kommen können, wie der Psychologe erläuterte. "Bevor das Kind in den Brunnen fällt, ist es sinnvoll, durchs Unternehmen zu gehen, Gefährdungsanalysen zu machen und Arbeitsplätze und -prozesse danach zu beurteilen, ob sie belastet sind." Sollten die präventiven Maßnahmen nicht ganz funktionieren, muss der Betroffene für den Beanspruchungsabbau sorgen, zum Beispiel durch Ausgleichsaktivitäten. "Das Beste ist immer noch körperliche Aktivität", gab Brinkmann mit auf den Weg. Und: "Wer mit Freude arbeitet, arbeitet auch besser."