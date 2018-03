Am 'Spaghetti-Brunnen' am Bismarckplatz erledigt ein Steinmetz gerade Restarbeiten. Bis Ostern soll dann auch die Chromstahlskulptur, die dem Brunnen den Namen gab, zurückkehren. Foto: Kresin

tt. Fast ein Jahr ist es her, dass der "Spaghetti-Brunnen" auf dem Bismarckplatz durch einen Frostschaden in seine Einzelteile zerlegt werden musste. Reste des Brunnenwassers hatten den mittleren Quader aufgesprengt, der Brunnen drohte einzustürzen. Mit einem Spezialtransport wurde die Chromstahlskulptur, die dem von Viktor Dulger gestifteten Brunnen ihren Namen gab, in den städtischen Betriebshof gebracht und lagert seither dort. Jetzt teilt die Stadt mit, dass sie bis zum Frühling an ihren alten Standort zurückkehren soll.

Derzeit ist aber noch die beauftragte Steinmetzwerkstatt Hinze mit Restarbeiten am Sandsteinsockel beschäftigt, die vor Beginn des Weihnachtsmarktes nicht mehr abgeschlossen werden konnten. "Diese Arbeiten werden etwa eine Woche in Anspruch nehmen", heißt es bei der Stadt. Bis Ostern wird dann auch die Skulptur des Berliner Künstlerehepaares Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff an ihren angestammten Platz zurückkehren. Dazu sei wegen der Größe des Kunstwerks ein überbreiter Spezialtransport erforderlich, zum Aufsetzen der Metallskulptur wird ein Autokran benötigt. Bereits im Herbst wurde der mittlere Quader, der jetzt vor Ort seinen Feinschliff vom Steinmetz erhält, ersetzt. Der untere Quader wurde gereinigt und von Kalkablagerungen befreit.

Zwar wird der "Spaghetti-Brunnen" als funktionsfähiger Brunnen instand gesetzt, das Kunstwerk soll aber - mit Zustimmung des Stifters Viktor Dulger - künftig nur noch als Skulptur in Erscheinung treten. "An den vom Wasser überströmten Oberflächen des Brunnens hatten sich im Lauf der Jahre unschöne Ablagerungen aus Kalk und Moos gebildet. Der beim Bau verwendete Sandstein aus dem Neckartal war dadurch kaum noch zu erkennen", teilt die Stadt mit.

Die Sandsteinoberflächen sollen künftig in ihrer ursprünglichen Schönheit erkennbar bleiben. Deshalb wird auf das Wasser beim Bismarckplatz-Wahrzeichen in Zukunft verzichtet. Die Brunnentechnik bleibe funktionsfähig, eine Wiederinbetriebnahme als Brunnen wäre jederzeit möglich.

Viktor Dulger, Gründer des Heidelberger Dosierpumpenherstellers Prominent, hatte den Brunnen auf dem Bismarckplatz im Jahre 1985 aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Unternehmensgruppe der Heidelberger Bürgerschaft gestiftet.