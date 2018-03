Heidelberg. Selten wurde eine Personalie in der Stadt so heiß diskutiert wie die des Ansprechpartners für die Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft. Am Donnerstag letzter Woche entschied sich der Haupt- und Finanzausschuss gegen Frank Zumbruch, der die Stelle, bislang mit einem Werksvertrag ausgestattet, zweieinhalb Jahre begleitete und votierte für Katharina Pelka (Foto: Stadt). Das Votum fiel eindeutig aus: Vier Stimmen für Zumbruch, zehn für Pelka und eine Enthaltung. Die 31-jährige Diplom-Ingenieurin, die in der nicht öffentlichen Sitzung geheim gewählt wurde und sich bis vorgestern "Bedenkzeit" ausbat, arbeitet derzeit als wissenschaftliche Angestellte an der Technischen Universität Dortmund im Fachgebiet Europäische Planungskulturen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Stadtentwicklung und Kreativwirtschaft sowie Europäische Raumentwicklung, teil die Stadtverwaltung mit.

Pelka studierte von 2001 bis 2007 Raumplanung an der Universität Dortmund, von 2004 bis 2005 "Town and Country Planning" an der University of Central England, Birmingham. 2006 war sie Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt "Kreativwirtschaft in Zürich". Seit 2008 ist sie wissenschaftliche Angestellte an der TU Dortmund und arbeitet derzeit an ihrer Dissertation "Kreativwirtschaft und Quartiersentwicklung. Strategische Ansätze zur Entwicklung kreativer Räume in der Stadt".

Die Wissenschaftlerin wird ab 1. Oktober zunächst für zwei Jahre beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Heidelberg angesiedelt sein und übernimmt die Aufgaben, die bisher Zumbruch innehatte. Dazu gehören u.a. die Beratung und Unterstützung der Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft, Hilfe bei der Unternehmensgründung und Ansiedlung in Heidelberg oder die Vernetzung der Kreativ- und Kulturschaffenden. Die Stadtverwaltung hat das Angebot von Frank Zumbruch, "dankend angenommen", für die Übergangszeit bis zur Stellenbesetzung und die Einarbeitungsphase bis Ende Oktober zur Verfügung zu stehen. Damit soll die Kontinuität der Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft sichergestellt werden. (if)