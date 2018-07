Von Birgit Sommer

Der Landeswettbewerb "Jugend musiziert" feiert seinen 50. Geburtstag in Heidelberg. Die Musik- und Singschule der Stadt wird dazu Mitte März Tausende von jungen Musikern, deren Angehörige und natürlich die Juroren empfangen.

Höhepunkt wird das große Jubiläumskonzert am 13. März um 19 Uhr in der Stadthalle sein, veranstaltet vom Landesmusikrat Baden-Württemberg e.V. und dem Philharmonischen Orchester der Stadt unter der Leitung von Yordan Kamdzhalov und unterstützt vom Sparkassenverband Baden-Württemberg.

An diesem Abend treten ehemalige "Jugend musiziert"-Teilnehmer auf, die alle inzwischen zu international gefragten Künstlern heranreiften, wie Reinhold Friedrich, Hannes Läubin und Wolfgang Bauer (Trompete), Rainer Schick (Oboe), Rie Koyama (Fagott), Ena Han (Klavier), Claudio Bohorquez und Jakob Spahn (Violoncello) und Hans-Peter und Volker Stenzl (Klavierduo). Gemeinsam mit aktuellen Preisträgern bringen sie Werke von Telemann, Génin, Beethoven, Vivaldi und Mendelssohn-Bartholdy zu Gehör. Durch das Programm führt der Entertainer und Musiker Götz Alsmann.

Vom 13. bis 17. März dauern die Wettbewerbe, die die Jugendmusikschule in ihren eigenen Räumen in der Kirchstraße, in der Alten Pädagogischen Hochschule, der Stadtbücherei, in der Kirchenmusikschule und in Gemeindehäusern veranstaltet. Musikschulleiter Kersten Müller freut sich auf viele Zuhörer: "Je mehr Leute kommen, desto schöner ist es für die Spieler. Dann entsteht mehr Konzert- und weniger Prüfungsatmosphäre."

Für die Wettbewerbe werden aber auch noch etwa 300 freiwillige Helfer gesucht, die in Sechs-Stunden-Schichten die Wertungsspiele der Kinder und Jugendlichen betreuen und die Teilnehmer einweisen. Sie sollten sich bei der Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, Telefon 06221 / 58-43500, E-Mail: musikschule@heidelberg.de, melden.

Die Heidelberger Musikschüler gehören alljährlich zu den erfolgreichsten Absolventen der Wettbewerbe. Vom Landeswettbewerb 2012 kamen 25 Preisträger zurück, selbst beim Bundeswettbewerb gab es zwei Erste und drei Zweite Preisträger aus Heidelberg.

Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie 299 Erwachsene nutzen im laufenden Schuljahr die Ausbildungsangebote der städtischen Musik- und Singschule. Besonders stolz ist Müller darauf, dass 292 Kinder bis zehn Jahre den Unterricht kostenlos genießen dürfen, wenn sie Inhaber des "HeidelbergPasses +" sind. Oft seien es Kinder, bei denen vom Elternhaus keinerlei Unterstützung komme, die die Anmeldeformalitäten schon mal selbst erledigten. Ein leichter Rückgang um 28 Schüler bei den 15- bis 18-Jährigen, so glaubt Kersten Müller, sei dem vermehrten Schulunterricht bei den G8-Gymnasien geschuldet.

Damit jeder Schüler mit seinem Instrument so viel Spaß und Erfolg hat wie möglich, hat der Musikschulleiter ein dreistufiges Beratungssystem eingeführt, das für die rund hundert Lehrer verpflichtend ist. Im ersten und zweiten Musikschuljahr findet jeweils ein Gespräch mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes und dessen Möglichkeit, in einem Ensemble zu spielen, statt. Pro Jahr sind das immerhin 400 Termine.

Erstmals im Schuljahr 2012/13 sind die Schüler nach vier oder fünf Jahren Unterricht zu einer Abschlussberatung mit Vorspiel eingeladen. Auch hier geht es um die erreichte Qualität und die musikalische Zukunft des Schülers. "Wir versuchen, die Verbindung zwischen Eltern, Schüler und Lehrer zu pflegen", sagt Kersten Müller. Damit gelingt es ihm, in einer kurzlebigen Zeit ein Stück Nachhaltigkeit in die musikalische Ausbildung eines Kindes zu bringen.

Info: Karten für das Jugend-musiziert-Jubiläumskonzert am 13. März gibt es zwischen 15 und 38 Euro (ermäßigt zum halben Preis) im Vorverkauf bei der Theaterkasse, Telefon 06221/ 5820 000.