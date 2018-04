Von Florine Miez

Sexismus gibt es auch in Heidelberg. Vor allem auf den vielen Werbeplakaten, die in der Innenstadt die Schaufenster zieren. Zu diesem Ergebnis kamen jedenfalls die Teilnehmer des "Antisexistischen Stadtrundgangs", der in der vergangenen Woche im Rahmen der Maßnahmen gegen Diskriminierung des Amtes für Chancengleichheit und auf Einladung des queerfeministischen Kollektivs stattfand. Dieses wollte mit der Aktion darauf aufmerksam machen, dass Sexismus ganz subtil im Alltag stattfindet - etwa durch Parfümwerbung, die nicht ohne nackte Haut auskommt.

Zu Beginn des Rundgangs erklärt Johannah Illgner vom queerfeministischen Kollektiv, was mit Sexismus überhaupt gemeint ist. Hannah Pandikow, die mit ihr den Stadtrundgang leitet, hält dazu verschiedene Magazincover hoch. Auf einem sieht man den Körper einer leicht bekleideten, schlanken Schauspielerin, um sie herum prangen Diät- und Liebestipps.

"Diese Werbung soll ein Idealbild davon vermitteln, wie Frauen auszusehen haben. Das ist sexistisch", sagt Illgner. Der fundamentale Bestandteil von Sexismus seien Stereotypen, meint Illgner weiter. Das werde vor allem auch in der Kinderabteilung sichtbar, "wenn die Produkte deutlich in Jungs- und Mädchenprodukte aufgeteilt werden".

Illgner zeigt ein Bild, auf dem Suppen für Kinder abgebildet sind: Eine Prinzessinnensuppe in einer pinken Verpackung für Mädchen und eine Feuerwehrmannsuppe mit einer hellblauen Verpackung für Jungs. Für den 23-jährigen Hannes Kaden ist jetzt schon klar: "Es findet zu selten eine Beschäftigung mit dem Thema Sexismus im öffentlichen Raum statt."

Der Rundgang mit den 16 Teilnehmern führt vom Bismarckplatz über die Hauptstraße und den Anatomiegarten bis zum Universitätsplatz. Die Teilnehmer haben die Aufgabe bekommen, über die Hauptstraße zu gehen - und dabei auf die Werbung zu achten.

Am Anatomiegarten treffen sich alle wieder und sprechen über das, was sie entdeckt haben. "Ich habe auch schon Sexismus erlebt, aber bei diesem Stadtrundgang wird man noch einmal auf die Kleinigkeiten hingewiesen und kann sein Wissen auffrischen", sagt die 26-jährige Hannah Mitsch. Auch die 20-jährige Leonie Köllwichler wollte beim Stadtrundgang "einen Blick für Sexismus im Alltag entwickeln - und in Zukunft selbst erkennen, wenn etwas sexistisch dargestellt wird".

Pandikow erklärt, dass etwa durch Werbung mit nackten, schlanken Frauen ein falsches Selbstbild entstehen könne: "Die Form der Diskriminierung, die hier entsteht, ist, dass man das als normal empfindet, was man sieht. Homosexualität wird in der Werbung kaum oder eben abgewertet dargestellt."

Sie weist außerdem darauf hin, dass in Heidelberg rund 100 Straßen nach Personen benannt sind, doch nur zwölf davon nach Frauen: "Gerade in der Bahnstadt hätte man die Chance gehabt, mehr Straßen nach Frauen zu benennen." Der Stadtrundgang endet am Uniplatz, wo die beiden Leiterinnen Tipps geben, wie die Teilnehmer Sexismus im Alltag entgehen können. So gibt es etwa das Angebot eines Frauen-Nachttaxis, bei dem sich Frauen mit Hauptwohnsitz in Heidelberg gegen Vorlage eines Ausweises zwischen 22 und 6 Uhr sicher nach Hause bringen lassen können.

Info: Beim Amt für Chancengleichheit kann man sich über diskriminierende Werbung beschweren, entweder telefonisch unter 06221 / 5815500 oder per E-Mail an antidiskriminierung@heidelberg.de.