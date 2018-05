Von Marion Gottlob

Eine Woche nicht sprechen? Tagelang die Klappe halten? In Zeiten von Handy und Internet? Fast undenkbar. Zu groß ist die Angst, nicht gehört und vergessen zu werden. Und doch kann das eine mehr als gute Erfahrung sein. Seit Kurzem bietet das Kloster Stift Neuburg "Kontemplative Exerzitien" an. Die Teilnehmer finden sich zum einwöchigen Schweigen zusammen. Pater und Prior Ambrosius sagt: "Unser Schweigen ist nicht Selbstzweck. Mit dem Schweigen wollen wir uns der Gegenwart öffnen und Gott erfahren." Die RNZ durfte mit Kursteilnehmern sprechen - und das, nachdem sie acht Tage lang strikt nicht geredet hatten.

Das Schweigen hat in fast allen Religionen eine Tradition, auch im Christentum. Schon Jesus zog sich 40 Tage in die Wüste zur Besinnung zurück. Später nahmen die sogenannten "Wüstenmönche" diese Idee auf - und brachten sie auch in den Westen. Im Christentum sind Schweigezeiten oft mit Exerzitien, also mit Übungen, verbunden. Am berühmtesten sind die Ignatianischen Exerzitien. Ignatius von Loyola nahm 1521 bis 1522 nach einem Unfall im Benediktiner-Kloster Monserat an den Exerzitien teil und fand so Gott. In der Neuzeit hat das Haus Gries mit Franz Jalics SJ die christliche Tradition der Exerzitien mit dem Jesus-Gebet zu neuem Leben erweckt. Im Benediktiner-Kloster Stift Neuburg möchte man beide Traditionen vereinen und an die Moderne anpassen - das benediktinische Gebot des Gebets (ora et labora) mit den althergebrachten Exerzitien-Übungen. mio

Das Stift Neuburg ist ein Benediktiner-Kloster: So startete für die Gruppe jeder Tag um 6.15 Uhr mit dem Morgengebet in der Kirche, gemeinsam mit den Mönchen. Nach dem Frühstück, natürlich schweigend, folgten die Messe und eine dreistündige Meditation. Allerdings mag Pater Ambrosius diesen Begriff nicht, weil er sehr beliebig verwendet wird. Die Aufmerksamkeit im Stift Neuburg gilt nicht allein dem Atem: In der Stille richten sich die Kursteilnehmer auf Christus aus und sprechen den Namen "Jesus", ein ums andere Mal. Nach jeweils 25 Minuten des ruhigen Sitzens im Schneider- oder Fersensitz oder auf einem Stuhl folgt ein fünfminütiges Gehen. Danach versinkt man weitere 25 Minuten im Jesus-Christus-Gebet.

Manager Juri aus Heidelberg beginnt auch zu Hause jeden Tag mit einem halbstündigen Gebet und gibt dennoch offen zu: "Man wird nicht sofort still, das kann man nicht mit einem Fingerschnipsen. Es gehen einem so viele Dinge durch den Kopf." Rechtsanwalt Kai aus Berlin hat anfangs mit dem Still-Sein richtig gerungen: "Raus aus dem Alltag und der lauten Welt, es ist schwierig, ganz in der Gegenwart anzukommen." Für Heidrun aus Thüringen war es die erste Stille-Erfahrung: "Ohne Impulse von außen, ohne Telefon, Internet, Fernsehen oder Bücher, das hat gut getan."

Pater Ambrosius hat als junger Mann so eine Stille bewusst erlebt und anschließend eine Entscheidung getroffen, die sein Leben ändern sollte: "Man erfährt, dass man von Gott geführt wird. Ich habe mich damals entschieden, Mönch zu werden." Nicht immer sind die Veränderungen nach außen so sichtbar wie bei ihm - und doch führt die tagelange Erfahrung der Stille zu einem Wandel. "Ich habe eine Reinigung von Geist und Seele erlebt", sagt Heidrun.

Nach dem Mittagessen und einer Pause folgt ein zweiter Teil der Kontemplation in Stille. Psychotherapeutin Tonja aus Weinheim findet: "Das Schweigen ist eine Möglichkeit, mit Gott zu sein." Man schaltet vom Aktiv-Sein in einen anderen Modus - man lässt die Welt so, wie sie ist. Pater Ambrosius lächelt: "Gott ist da, in der Stille richten wir uns auf ihn aus." Während so einer besonderen Woche können Probleme sichtbar werden, die ansonsten vielleicht unter den Teppich gekehrt würden. Einige Teilnehmer erfahren Schmerz und dann Heilung. Erfahrene Fachleute begleiten die Kurse, es gibt täglich die Möglichkeit zum Einzelgespräch. Großes Lob gab es für die Begleiterin Hannelore Ingwersen. Obwohl sie evangelisch ist, kann sie am Stift Neuburg mitwirken - ein Zeichen der Ökumene.

Am Spätnachmittag und abends fanden sich die meisten erneut mit den Mönchen zum Gebet in der Kirche ein. Die Gesamtorganisation der Kurse liegt bei Sabine Berger. Sie hat in einer Krise die Heilkraft der christlichen Kontemplation erlebt. "Man erfährt eine Kraft, die später im Alltag wirksam werden kann." Nach acht Tagen kehren die Kursteilnehmer in ihr Leben zurück. Beim ersten Frühstück ohne Schweigen, noch im Kloster, lag ein Strahlen auf ihren Gesichtern. Sie waren sich einig: "Mit einer Schweige-Woche lernt man sich vielleicht besser kennen als in einer Woche mit ständigem Reden."

Info: Das Kloster bietet in Zukunft regelmäßig Wochenseminare zu "Kontemplativen Exerzitien" an. Mehr im Internet unter www.stift-neuburg.de.