Von Holger Buchwald

Die Grundsatzentscheidung für die Heidelberger Großsporthalle ist gefallen. Bei nur vier Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag für den Standort auf dem Areal der ehemaligen Patton Barracks an der Speyerer Straße. Bis zu 5000 Besucher sollen in der neuen Veranstaltungsstätte Platz finden. Läuft alles nach Plan, könnte im zweiten Halbjahr 2017 mit dem Bau begonnen werden. Der Betrieb könnte in der Wintersaison 2018/19 schon laufen.

In der Haupt- und Finanzausschusssitzung eine Woche zuvor hagelte es noch Kritik am Vorgehen der Stadt. Grüne und GAL ärgerten sich über das in ihren Augen mangelhafte Verkehrskonzept und die undurchsichtige Kostenkalkulation. Immerhin gehe es hier um reine Bauinvestitionen von geschätzten 24,4 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung sollte bis zur Gemeinderatssitzung bei den Unterlagen noch einmal nachbessern.

Das Ergebnis konnte noch nicht alle zufriedenstellen. Die Eile, mit der die Stadträte zur Grundsatzentscheidung für eine Großsporthalle getrieben werden, sei nicht klug, warnte Judith Marggraf (GAL): "In 17 Jahren im Gemeinderat habe ich noch nie ein Projekt gesehen, bei dem die Kalkulation auf so wackligen Beinen stand." Sie sei auch unzufrieden mit dem Verkehrskonzept. Der ganze Neubau stehe und falle mit der Frage, ob es ein neues Parkhaus gebe - noch gebe es für diesen Bau aber gar keine Interessenten. Auch Hilde Stolz (Bunte Linke) ärgerte sich über die Vorlage: "Bei den Kosten bleibt vieles im Nebel."

Lob für das Projekt gab es von Wolfgang Lachenauer ("Heidelberger"): "Wir sollten nicht versuchen, jetzt schon die Halle in allen Einzelheiten zu planen." Matthias Kutsch (CDU) sprach von einem "großen Tag für den Heidelberger Sport", Michael Rochlitz (SPD) von einem "schlüssigen Finanzplan" und einem "plausiblen Verkehrskonzept". Letzteres betrachte auch Oliver Priem (Grüne) als "angemessen und realistisch".

Betriebskosten: zwei Millionen

Die CDU stellte den Antrag, die Besucherkapazität auf maximal 5000 festzulegen. "Wir sollten diese magische Grenze nicht überschreiten", so Kutsch. Denn sonst drohten weitere Auflagen durch die Versammlungsstättenverordnung und dadurch höhere Kosten. Das Vorgehen sei mit dem Sportkreis abgesprochen. Stadtratskollege Oliver Priem bedauerte die Begrenzung: "Wir sollten uns da noch nicht festlegen, sondern mehrere Varianten prüfen." Damit konnte er sich am Ende aber nicht durchsetzen. Der CDU-Antrag wurde bei nur drei Enthaltungen angenommen.

Nach den bisherigen Planungen des Sport- und Bäderamtes könnten bei der Nutzung des Hauptfeldes, also zum Beispiel einem Handballspiel der Rhein-Neckar-Löwen, 3300 Besucher auf den fest installierten Tribünen Platz nehmen, weitere 800 auf einer Teleskoptribüne. Bei Basketballspielen der MLP Academics könnten aufgrund der kleineren Spielfeldgröße bis zu 4500 Zuschauer Platz finden. Bei einem Konzert oder ähnlichen kulturellen Veranstaltungen, bei denen auch der Innenraum voll ausgenutzt werden kann, erhöht sich das Fassungsvermögen auf bis zu 5000 Gäste.

Bis Ende November dieses Jahres will die Stadtverwaltung die Bau- und Betriebskosten konkretisieren. Was die verkehrliche Anbindung angeht, wird die Einrichtung einer Bushaltestelle "Patton" vorgeschlagen, dies sei auch unabhängig vom Bau einer Großsporthalle sinnvoll. Zusätzliche Halteplätze für Shuttlebusse wären im Mörgelgewann möglich. Eine neue Parkgarage sollte 730 Stellplätze fassen.

Mit der Grundsatzentscheidung hat der Gemeinderat zudem beschlossen, dass die Großsporthalle durch die Bau- und Servicegesellschaft (BSG), eine Tochter der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz, betrieben werden soll. Die Betriebskosten werden auf jährlich 2,02 Millionen Euro geschätzt, darunter 1,6 Millionen als Miete für den Vereins- und Schulsport.