Bernhard Classen steht am Fenster seines zwölf Quadratmeter kleinen Zimmers im Pfaffengrund. Was ihm aus seinem früheren Leben geblieben ist, steht in Kisten verpackt an der Wand - als reise er morgen ab. Auf dem Sofa rechts schläft der 75-Jährige. Foto: Philipp Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Bernhard Classen ist ein eleganter Mann. Beinahe mondän. Die schicken Schuhe glänzen, das Halstuch sitzt. Er kann reden, das konnte er schon immer. Sein Lächeln steckt an, sein Charme hat ihn weit gebracht. Er stellt gerne Fragen, interessiert sich. Gebildet ist er, und gescheit noch dazu. Wenn er eine Pointe macht, und das tut er gerne, dann forschen seine hellwachen Augen das Gegenüber aus: Hat der den Witz jetzt verstanden? Wie ein Lausbub freut er sich dann, dieser Mann, der in fünf Jahren 80 wird. Aber das mit dem Alter glaubt ihm sowieso niemand. Classen ist ein glücklicher Mann. Das merkt jeder, der sich zwei Minuten lang mit ihm unterhält.

DAS PORTRÄT

In Minute drei stürzt das Bild krachend zusammen. Bernhard Classen ist nicht glücklich und er heißt auch nicht Bernhard Classen. Er will seine Geschichte erzählen, will sie in der Zeitung lesen. Aber er will nicht, dass ihn jemand erkennt. Weil er sich schämt vor seinen alten Freunden aus guten Zeiten, als es immer nur nach oben ging. Jetzt aber ist er auf dem Rückweg fast ganz unten angekommen. Bernhard Classen kämpft den Kampf seines Lebens. Es ist der Kampf um einen letzten Rest Würde in den Jahren, die ihm noch bleiben.

Der 75-Jährige wohnt in einem Zwölf-Quadratmeter-Zimmer in einer Sozialwohnung im Pfaffengrund. "Ich wohne nicht, ich hause", korrigiert er. "Es ist wirklich menschenunwürdig." Er sagt das nicht verbittert, er stellt das einfach fest, als gehe es gar nicht um ihn selbst. Classen hat einen Mitbewohner, sie teilen sich das Bad und eine Küche im Flur. "Um den muss ich mich auch noch kümmern, der trinkt sehr viel", sagt Classen, ohne dass es abschätzig klingt. Vor zwei Wochen ist die Heizung ausgefallen. "Sie geht immer noch nicht, ich rufe jeden Tag an, es interessiert keinen, ich friere." Er ist erkältet, seit zwei Wochen.

Wenn Classen morgens aufwacht, sieht er als Erstes die guten Zeiten. Fein säuberlich aufgereiht stehen sie neben seinem Bett. Kleidung, Bücher, Fotos, Dokumente. Ein ganzes Leben in ein paar Kisten. Aber dieses Leben ist noch nicht fertig. Classens Bilanz nach siebeneinhalb Jahrzehnten: "Ich habe noch meine Bücher, eine tolle Garderobe und meine Halbbildung. Das war’s."

Classen war nie verheiratet, hat keine Kinder. Er war Lebenskünstler in Vollzeit - aber einer mit Geld. Schon im Wirtschaftsingenieurstudium in einer kleinen bayerischen Stadt machte er sich selbstständig, verkaufte auf Provision die Computer einer US-amerikanisches Firma, die den deutschen Markt erobern wollte. "Und plötzlich hatte ich 100.000 Mark auf dem Konto." Sein Unternehmen wurde größer, der Kontostand wuchs. Classen fuhr Porsche, kaufte sich eine Hochseeyacht. Er zog nach München, wurde Teil der Schickeria. "Da könnt’ ich Storys erzählen", sagt er gerne. Und dann erzählt er sie. Wie er eine Affäre mit einer berühmten Schauspielerin hatte. Wie er Rennfahrer wurde und sich mit Niki Lauda maß. Wie er zum Kinobesitzer wurde, eine Filmproduktionsfirma gründete, Drehbücher schrieb und nach einer Premiere einmal einen besoffenen Franz-Josef Strauß nach Hause fuhr. Ihm ist klar, dass das alles ein wenig erfunden klingt, aber er kann es beweisen mit seinen Konvoluten an Bankdokumenten, Zeitungsartikeln und Erinnerungsstücken. "Ich bin kein Hochstapler, das ist alles wahr", sagt er, und zieht das vergilbte Foto mit den handgeschriebenen, intimen Worten der Schauspielerin heraus. Sie ist tatsächlich sehr berühmt.

Classen zeigt das alles auch, weil er gerne ein wenig angibt. Das gesteht er lächelnd ein. Viel wichtiger aber ist ihm sein Fall als Exempel. "Es geht so schnell", sagt er, "plötzlich ist man in SGB II." Hartz IV also. "Und das geht vielen so." Wie einem Mann, der früher Hunderttausende Mark Steuern gezahlt hat (die Steuerbescheide hat er alle noch), das passieren konnte, ist nicht so leicht zu verstehen. Seine Bank hat ihn betrogen, sagt er. Natürlich kann er auch das beweisen. Ein Bänker hatte Millionen veruntreut und wurde tatsächlich verurteilt. Der Fall machte Schlagzeilen. "Das ist auch mein Fall", sagt Classen. "Ich hatte mich auf mein kleines Vermögen verlassen." Aber dann war irgendwann alles weg. Wie viel Schuld andere tragen an seinem Niedergang, und wie viel er selbst - das ist gar nicht so wichtig. Denn ihm geht es um etwas Grundsätzliches: "Menschen wie mir, die nichts mehr haben, wird die Würde genommen." Er könne nichts tun. Kein Theater, kein Kino, kein Restaurant. "Nicht einmal eine Zeitung kann ich mir kaufen."

Aufgeben will er nicht. "Ich habe noch Ideen", sagt er. Dann erzählt er von Filmprojekten, die er plant. Von seiner Firma, die auf dem Papier noch existiert. Und von Leuten, die ihm Geld schulden - natürlich zeigt er sofort die alten Schuldscheine. Um das einzutreiben, bräuchte er Startkapital für einen Anwalt. "Aber das Amt hilft mir nicht. Ich mache jede Woche Vorschläge - die bügeln alles ab." Als Erstes, sagt Classen, bräuchte er eine Wohnung. "Ich kann ja hier nicht arbeiten." Er nehme alles, ziehe ins letzte Kaff, solange er nur aus dem Notzimmer rauskomme. Aber vielen Vermietern sei er einfach zu alt. "Die fragen sich: Wie lange macht der’s noch?" Seit Monaten kann er kaum schlafen. "Wissen Sie", sagt er leise, "ich hab’ ja noch ein bisschen Zuversicht. Aber an manchen Tagen ist es hart. Da bin ich dann schon depressiv."

An solchen Tagen denkt Bernhard Classen ans Aufgeben. Dann wirkt er wie ein alter Mann, der nur noch auf eines wartet. Den Tod.