Gebaut wird schon fast ein Jahr an der Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim - jetzt soll sie bald fertig sein. Foto: Priebe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Vor 15 Monaten beschloss der Gemeinderat eine Liste mit 14 Standorten für neue Flüchtlingsunterkünfte. Drei der Projekte werden aktuell umgesetzt. Die Planungen für die elf weiteren Standorte werden nur aus der Schublade geholt, wenn Bedarf besteht. Ein Überblick über den Stand der drei Projekte:

> Handschuhsheim: Schon vor knapp einem Jahr begann auf dem Eckgrundstück der Straßen Im Weiher und Fritz-Frey-Straße der Bau dreier Gebäude für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Die Häuser in Fertigbauweise sollten eigentlich schon im August vergangenen Jahres bezugsfertig sein. Doch es gab immer wieder Verzögerungen wegen diverser Baumängel. "Derzeit laufen in der Unterkunft noch Arbeiten an Wasser und Strom, der Fassade, der Bedachung des Laubengangs zwischen den Häusern sowie im Außenbereich", sagt eine Sprecherin der Stadt. Einige Räume seien schon bezugsfertig, auch die Küchen seien bereits eingebaut. In den nächsten Tagen soll es einen Vor-Ort-Termin geben, bei dem das Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg offene Arbeiten festhält und einen möglichen Abnahmetermin anberaumt. "Davon hängt dann ab, wann die Unterkunft bezogen werden kann", so die Stadtsprecherin. Wenn es dann so weit ist, werden in den Drei- und Zweizimmerwohnungen 66 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung untergebracht.

> Rohrbach: Auf dem Grundstück des ehemaligen Sprachheilkindergartens (Kolbenzeil 7-9) im Hasenleiser soll eine Unterkunft für etwa 80 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung entstehen. Mittlerweile hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH den Bauantrag bei der Stadt gestellt. "Nun folgt in Kürze die Benachrichtigung der Angrenzer", sagt die Stadtsprecherin. Die direkten Anwohner des Grundstücks können dann konkrete Einwendungen vorbringen. Baubeginn soll im November sein. Da dort Gebäude in Massivbauweise entstehen, beträgt die Bauzeit voraussichtlich 14 Monate. Ein Bezug ist also frühestens im Januar 2019 möglich.

Unterdessen verteilte die Rohrbacher SPD Mitte März Handzettel in unmittelbarer Nachbarschaft des Grundstücks. Darauf sind gängige Vorurteile zum Thema Flüchtlinge aufgeführt, welche die SPD zu entkräften versucht. So werden der Behauptung, dass für Flüchtlinge alles getan werde, für den Rest der Bevölkerung hingegen zu wenig, Zahlen entgegengestellt: In den letzten Jahren wurde etwa die IGH für 51 Millionen Euro saniert, in die die Sporthalle der TSG Rohrbach flossen sieben Millionen - und das Quartiersmanagement bekam eine halbe Million.

> Ziegelhausen: In der Kleingemünder Straße 19 und 19/2 hat die GGH zehn städtische Wohnungen saniert. Ursprünglich sollten dort schon zum Jahresende 2016 bis zu 35 Flüchtlinge einziehen. Aktuell werden aber laut Stadt noch Restarbeiten durchgeführt. Der Einzug ist nun für April geplant.