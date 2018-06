Von Anica Edinger

Heidelberg. Thilo Engelhardt hat die Koffer gepackt. Am Sonntagmorgen bricht der Schulleiter der Waldparkschule mit einer 14-köpfigen Delegation nach Berlin auf. Denn dort wird am Montag, 29. Mai, bei einer feierlichen Gala der Deutsche Schulpreis der Robert-Bosch- und der Heidehof-Stiftung von Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich vergeben. Mit 13 weiteren Schulen hat es die Heidelberger Gemeinschaftsschule auf dem Boxberg in die Finalrunde geschafft. Jetzt heißt es noch einmal: Daumen drücken.

Schulleiter Thilo Engelhardt. Foto: Rothe

Herr Engelhardt, in wenigen Tagen könnte die Waldparkschule zur besten Schule Deutschlands gekürt werden. Können Sie nachts noch schlafen?

Ich schlafe eigentlich immer sehr gut - und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Eine gewisse Grundanspannung ist aber natürlich da. Denn man weiß nicht genau, was einen da in Berlin erwartet.

Gab es in den letzten Monaten nach dem Jurybesuch keinerlei Zeichen oder Nachrichten aus Berlin?

Mit uns hat seither kein Mensch mehr gesprochen. Wir haben von niemandem mehr etwas gehört. Ich hatte das Gefühl, dass der Jurybesuch im Januar ganz gut lief - aber das heißt ja nichts. Jetzt können wir also nur noch hoffen, dass wir bald mit einer Schubkarre voll Geld überschüttet werden (lacht).

An der Gemeinschaftsschule im Stadtteil Boxberg werden mehr als 400 Schüler von Klassenstufe 1 bis 10 unterrichtet. In den Klassenstufen 5 bis 10 erfolgt der Unterricht sowohl auf Gymnasial-, als auch auf Realschul- und Hauptschulniveau. Etwa 130 Schüler besuchen hier die Grundschule. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert-Bosch- und der Heidehof-Stiftung vergeben und ist deutschlandweit in diesem Bereich der höchstdotierte Wettbewerb. Die Jury bewertet die Qualitätsbereiche Leistung, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schule als lernende Institution, Schulklima und Umgang mit Vielfalt. OB Eckart Würzner drückt der Waldparkschule die Daumen: "Allein die Tatsache, dass die Waldparkschule zum kleinen Kreis der herausragenden Schulen im In- und Ausland gehört, die für den Deutschen Schulpreis nominiert sind, ist eine ganz besondere Auszeichnung. Ein Sieg wäre sicher die Krönung dieses Erfolgs."

Was hätten Sie denn mit dieser Schubkarre voll Geld vor?

Da mache ich mir Gedanken darüber, wenn es so weit ist. Wir werden dann mit allen darüber reden - also Eltern, Lehrern und Schülern -, was wir wann und wie mit dem Geld erreichen können und wollen.

Im Mittelpunkt steht bei der ganzen Sache aber nicht nur das Finanzielle. Es geht auch um die Aufmerksamkeit, die man allein schon durch die Nominierung bekommt. Außerdem werden für den Gewinner auch Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten, auch das ist eine tolle Möglichkeit.

Gehen Sie mittlerweile mit dem olympischen Gedanken - also "dabei sein ist alles" - an die Sache ran? Oder wollen Sie es jetzt unbedingt?

Wir sind ohne Erwartungshaltung in die Geschichte reingestartet, und irgendwie ist es nach der Bewerbung zu unserem positiven Erschrecken immer weiter gegangen. Ich bin sicher, es wird ganz eng bei der Verleihung, denn es sind noch viele tolle Schulen im Rennen. Aber natürlich wollen wir jetzt gewinnen.

Freuen Sie sich auf die Reise nach Berlin samt Preisverleihung?

Ganz ehrlich? Nicht so sehr. Das werden zwei sehr anstrengende und intensive Tage mit Empfängen und allem Drum und Dran. Ich denke, es ist entspannter, sich das aus der Ferne anzuschauen.

Info: Die Verleihung wird am Montag, 29. Mai, ab 13.30 Uhr auf Phoenix übertragen. Die Waldparkschule lädt zum "Public Viewing" ab 13.30 Uhr auf den Boxberg, Am Waldrand 21, ein.