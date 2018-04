Das Mahnmal am Schwanenteich erinnert an die Deportation der Juden. Nun wurde es von OB Würzner, Anna-Sophia Weßling (von ihr stammt der Entwurf), Mäzen Manfred Lautenschläger, Zeitzeuge Hans Flor, Bürgermeister Erichson, Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin und Bildhauer Grégory Boiteux eingeweiht. Foto: Rothe

Von Nils Herzog

Heute ist es kaum noch zu erkennen, aber bis zum Jahre 1955 befanden sich neben der Kurfürstenanlage, wo heute ein kleiner Park ist, Gleise. Neben der Stadtbücherei und gegenüber der Justiz stand damals noch der Heidelberger Bahnhof. Seit Mittwoch ist das wieder ein wenig deutlicher zu erkennen: Ein kurzes Schienenstück ist im Grün des Rasens eingebettet worden. Hintergrund Hintergrund > Deportation nach Gurs: Im Sommer 1940 beschlossen die nationalsozialistischen Gauleiter Badens und der Pfalz, ihre Verwaltungsbereiche als erste im Deutschen Reich als "judenfrei" zu proklamieren. Über 5600 jüdische Bürger wurden am 22. Oktober 1940 nach Frankreich deportiert und in Gurs interniert. Auch von Heidelberg aus fuhren Züge nach Gurs. Die in allen Stadtteilen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Deportation nach Gurs: Im Sommer 1940 beschlossen die nationalsozialistischen Gauleiter Badens und der Pfalz, ihre Verwaltungsbereiche als erste im Deutschen Reich als "judenfrei" zu proklamieren. Über 5600 jüdische Bürger wurden am 22. Oktober 1940 nach Frankreich deportiert und in Gurs interniert. Auch von Heidelberg aus fuhren Züge nach Gurs. Die in allen Stadtteilen festgenommenen Juden wurden zum Gleis 1a des alten Hauptbahnhofes gebracht, wo bereits der Deportationszug wartete. Mehr als 1000 Juden starben im Lager. Für Viele bedeutete Gurs der Beginn eines Leidensweges in die Konzentrationslager des Ostens. Ab März 1942 veranlasste der Leiter des Judenreferates der Gestapo, Theodor Dannecker, Transporte nach Auschwitz, Lublin-Majdanek, Sobibor und in andere Vernichtungslager. > Das Mahnmal ist im Rahmen eines Schülerwettbewerbs entwickelt worden, den die evangelische Kirche zusammen mit der jüdischen Gemeinde und der Stadt Heidelberg initiiert hatte. Im Oktober 2010 hatten sich 60 Heidelberger Zehntklässler des St. Raphael-Gymnasiums und der Elisabeth-von-Thadden-Schule bei einem Studientag unter dem Motto "Damit Erinnerung Gestalt gewinnt" mit dem Thema beschäftigt. Sie diskutierten unter anderem mit dem Lager-Zeitzeugen Kurt Meier. Die Kunstlehrer der beiden Schulen leiteten das rund fünf Monate dauernde Schulprojekt. Insgesamt 50 Entwürfe wurden der Jury vorgelegt. Der Siegerentwurf von Anna-Sophie Weßling wurde vom Bildhauer Grégory Boiteux als massiver Block aus Odenwälder Granit mit den Kantenmaßen 1,45 mal 1,45 mal 1,60 Meter umgesetzt. Der tonnenschwere Stein steht etwa dort, wo die jüdische Bevölkerung den Zug besteigen musste. herz

Allerdings führt es nicht weit - die Gleise enden in einem mannshohen Würfel aus Granit, der nur an einer Seite geöffnet ist. Ein Zug, der da hineinfährt, kommt nicht wieder heraus. Und genau das wollte Anna-Sophie Weßling, die Schöpferin dieses Objekts, damit ausdrücken. Der Würfel ist als Mahnmal für Hunderte jüdische Bürger Heidelbergs gedacht, die fast genau von dieser Stelle aus, dem ehemaligen Gleis 1a, 1940 in ein Lager nach Gurs deportiert worden sind.

Weßling ist keine professionelle Künstlerin oder Bildhauerin. Entworfen hat sie das Monument vor vier Jahren im Rahmen eines Schulprojekts. "Ich war nicht besonders gut in Kunst", sagt die ehemalige Schülerin der Elisabeth-von-Thadden-Schule heute, "deshalb war ich sehr überrascht, dass mein Vorschlag ausgewählt wurde." Damals war sie 15 Jahre alt. Aber neben den künstlerischen Fähigkeiten stellte das Projekt die Schüler noch vor ganz andere Herausforderungen. "Es war schwierig, sich in die Situation von damals hineinzuversetzen", sagt Weßling.

Wie wichtig es war, trotz oder gerade wegen dieser Probleme, Schüler an der Gestaltung des Mahnmals zu beteiligen, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er war, wie auch viele andere Vertreter von Ämtern und Institutionen, zur Enthüllung vorgestern gekommen. "Das ist das pädagogisch Sinnvollste und erinnert an das dunkelste Kapitel der Heidelberger Geschichte", sagte der Rathauschef in seiner Rede.

"Wir sind aufgefordert, alles dafür zu tun, dass sich solche Unmenschlichkeit niemals mehr wiederholen kann. Herkunft, Abstammung, Sprache, Hautfarbe oder Glaube dürfen nicht zu Ausgrenzung oder Verfolgung führen. Sorgen wir dafür, dass die Menschen in all ihrer Vielfalt bei uns willkommen sind. Sie bereichern unsere Stadt", so Würzner. Er dankte Manfred Lautenschläger, der die Aufstellung des Mahnmals mit einer großzügigen Spende ermöglicht hatte.

Neben Würzner kam auch der Zeitzeuge Hans Flor zu Wort. Er musste 1940 miterleben, wie zwei seiner Onkel, eine Tante und seine Großmutter deportiert wurden. Nur die Großmutter kehrte zurück. Seine übrigen Verwandten wurden nach Auschwitz gebracht und dort "bestialisch ermordet". Und zum Mahnmal sagte er: "Ich bin glücklich und zufrieden, dass ich das noch erleben darf."

Eine Hinweistafel fehlt an dem Mahnmal noch, aber die Symbolik ist eindeutig. "Die Schienen führen gegen die Wand, weil es für viele das Ende war", erklärt Weßling. Oben auf dem Würfel befinden sich noch weitere Schienen, sie "sollen zeigen, dass die Öffentlichkeit es nicht mitbekam oder nicht mitbekommen wollte". Grégory Boiteux, der Weßlings Vorstellung in Stein gehauen hat, lobte das Werk: "Der Sinn ist sehr deutlich." Er versicherte, dass das tonnenschwere Kunstwerk "ewig halten" werde.