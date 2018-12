heb. Keine Minute dauerte der öffentliche Teil der Sozialausschusssitzung des Gemeinderats. Auf Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion hatte die Verwaltung eine Informationsvorlage zum Projekt "Manna" vorgelegt, welche die Stadträte zur Kenntnis nahmen. Hintergrund ist, dass die Unterstützung der Baden-Württemberg-Stiftung und der Evangelischen Landeskirche Baden zur Finanzierung einer halben pädagogischen Fachkraft Ende des Jahres ausläuft. Um das Projekt fortführen und ausbauen zu können, benötigt die Kapellengemeinde einen Projektvertrag und voraussichtlich einen jährlichen Zuschuss der Stadt von 45.000 Euro, war dem CDU-Antrag zu entnehmen. Ein entsprechender Haushaltsantrag sei in Vorbereitung, hieß es.

Der Manna-Treff in der Plöck 18 und Manna in der Kapelle (Plöck 47) sind Aufenthaltsorte für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, weil sie krank, arbeitslos oder arm sind. Hier sind sie willkommen, können anderen Menschen begegnen oder Beratung finden. Kaffee und Frühstück werden für ein paar Cent angeboten. Zusätzlich bieten Ehrenamtliche seit 2009 bei Manna auch Kurse an, etwa PC-Workshops, einen Lesezirkel, Exkursionen, einen Chor, Englisch- und Kochkurse. Denn Angebote "normaler" Bildungsträger würden die Betroffenen aus Kostengründen oder Schwellenangst oft nicht annehmen. Aus allen Stadtteilen kommen täglich 40 bis 60 Gäste. Bis zu 45 Personen engagieren sich ehrenamtlich bei Manna, pro Öffnungstag sind immer drei oder vier Mitarbeiter anwesend.

Die Kapellengemeinde stellt die Räume zur Verfügung, trägt die Nebenkosten und bezahlt den laufenden Betrieb. Die Finanzierung des Personals ist ihr darüber hinaus nicht möglich. Um das Manna-Projekt fortzuführen, benötigt die Kapellengemeinde ab 2013 jährlich 45 000 Euro für je eine halbe Stelle für eine pädagogische Fach- und für eine Hauswirtschaftskraft. Trägerin der diakonischen Kapellengemeinde ist die Evangelische Stadtmission.

"Aus fachlicher Sicht ist die Arbeit von Manna außerordentlich wichtig, um Menschen vor Ausgrenzung zu schützen. In der Plöck ergeben sich auch gute Synergien mit dem Diakonischen Werk, das in der Nachbarschaft den Tafelladen ,Brot und Salz' und die ,Tagesstätte für psychisch kranke Menschen' betreibt", heißt es in der Vorlage. Auch eine noch stärkere Kooperation mit dem Seniorenzentrum in der Altstadt ist geplant, da sich Manna auch im Bereich Altersarmut engagiert. Bisher erhielt Manna keine finanzielle Unterstützung durch die Kommune. Die Verwaltung würde die Weiterführung des Angebots begrüßen, allerdings sind im geplanten Doppelhaushalt 2013/2014 dafür keine Mittel vorgesehen.