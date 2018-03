Von Micha Hörnle

Ist über den Ersten Weltkrieg wirklich alles gesagt? Konzentrierten sich frühere Historikergenerationen auf die Auswirkungen dieses ersten totalen Krieges auf den Fortgang der Geschichte - gleichsam nach George F. Kennan die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" -, förderte der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckart einige unbekannte Folgen des Krieges zutage. Eckart, seit 1992 Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin an der Ruprecht-Karls-Universität, benannte bei einem Vortrag im Ebert-Haus vier.

> Traumatisierung: Dieser erste hoch technisierte "Maschinenkrieg" überforderte viele: Gab es früher den heroischen Soldatentod, wurden nun die Massen ohne Glanz und Gloria auf den Schlachtfeldern durch Maschinengewehre, Artillerie, Gas, Flammenwerfer, Panzer oder Bomben aus der Luft in kürzester Zeit hingemordet. Die Medizin sah sich durchaus gut darauf vorbereitet, gerade die Chirurgie sollte den Krieg insofern human machen, dass sie die Verletzten relativ schnell wiederherstellte. Allerdings war die Psychiatrie kaum auf die seelischen Folgen des Krieges vorbereitet. Schlimmer noch: Man hielt alle seelisch Versehrten für Drückeberger und Simulanten. So erlitt beispielsweise der Vizefeldwebel Fritz Förtsch 1916 einen Nervenschock nach Granateneinschlag und klagte seitdem über Muskelschmerzen und Herzrasen. Nach wochenlangem Lazarettaufenthalt in Heidelberg lautete die Diagnose schließlich auf Hysterie. Den Seelenärzten ging es allerdings weniger darum, ihren Patienten zu helfen, sondern Simulanten zu entlarven und sie möglichst schnell wieder an die Front zu schicken. So wurde im September 1917 Ludwig Bruder aus Offenburg vom Reservelazarett XVI, das in der Psychiatrischen Uniklinik Heidelberg untergebracht war, aufgenommen. Der war im Jahr zuvor verschüttet worden und gleich wieder kriegsverwendungsfähig geschrieben worden und kam in ein Bataillon. Doch das Forstamt Gengenbach brauchte ihn, und dort klagte er als Folge seiner Verschüttung über zitternde Hände und Versagen der Beine, weswegen er nach Heidelberg kam. Dort attestierten, so Eckart, die Ärzte "Beschwerden ohne jeden objektiven Befund". Und ähnlich pervers und grausam waren ihre "Therapien": Elektroschocks oder Isolationsfolter. Im Grunde, so Eckart, wurden die Psychiater zu "Feinden ihrer Patienten".

> Euthanasie: Der Krieg veränderte auch die Haltung in der Frage, ob man kranke Menschen töten dürfe - zumal die Stärksten und "Wertvollsten" gerade auf den Schlachtfeldern verbluteten. Zwar führten ab 1919 vor allem Juristen diese Diskussion, doch es gab bereits im Krieg selbst eine "stille Euthanasie" (Eckart): Gerade angesichts des allgemeinen Hungers ab 1916 starben in den Heil- und Pflegeanstalten die Insassen massenweise, Eckart beziffert die Übersterblichkeit auf 20 Prozent. Und da es die Schwächsten traf, nahm man das in den Anstaltsleitungen bereitwillig hin. Hier scheint mental der Boden bereitet für die Auslöschung seelisch Kranker und Behinderter im Nationalsozialismus.

> Antisemitismus: Es gibt noch eine weitere Verbindungslinie zum Dritten Reich: Auch wenn viele jüdische Deutsche tapfer für Kaiser und Vaterland fochten - gerade im Heer gab es Antisemitismus. Berüchtigt ist die "Judenzählung" vom 1. November 1916, um zu prüfen, ob sich die Juden vor dem Kriegsdienst drückten. Immerhin gab es in der Öffentlichkeit scharfe Proteste, die Maßnahme wurde nach drei Monaten wieder aufgehoben. Noch viel schlimmer wütete der Antisemitismus auf einem anderen Feld, der an sich unverdächtigen Fleckfieberbekämpfung. Der Berliner Hygieniker Richard Otto machte die Juden im besetzten Osten als die Hauptträger aus - und ging rabiat vor: Viele Juden wurden unter Zwang entlaust, Bet- und Badhäuser sowie Geschäfte und Stände geschlossen. Im Grunde war, so Otto, dem Problem nur beizukommen, indem man die Juden einem strengen Regime unterwarf oder vielleicht woanders ansiedelte. Und es ist bestimmt mehr als eine historische Zufälligkeit, dass man die ostjüdische Bevölkerung mit Läuseungeziefer gleichsetzte, das man durch Begasen bekämpfen musste.

> Pazifismus: Nach dem Krieg wurden die Verlierer nicht automatisch zu Friedensfreunden. Schon gar nicht in Heidelberg mit seinen extrem rechten Studenten, die die Absetzung des pazifistischen Mathematikers Emil Julius Gumbel forderten. Es kam zu Unruhen, als Gumbel 1930 mit Blick auf die Hungerjahre 1917/18 ("Kohlrübenwinter") gesagt hatte, dass eine Kohlrübe ein angemesseneres Kriegerdenkmal sei als "eine leichtbekleidete Jungfrau mit der Siegespalme in der Hand". Nicht besser ging es dem jüdischen Arzt Georg Friedrich Nicolai, der unter anderem in Heidelberg studiert hatte. Er stand kurz vor einer großen Karriere, doch er verweigerte sich der Kriegsbegeisterung: In einem "Aufruf an die Europäer" warnte er im Oktober 1914 vor den Folgen des Bruderkriegs, der der Untergang des Kontinents sei. Die Zeit sei reif für ein einiges Europa. Das Militär schlug zurück, inhaftierte, degradierte und drangsalierte Nicolai. Er floh schließlich nach Kopenhagen - und galt auch nach dem Krieg als Fahnenflüchtiger. 1920 forderte ein Mob nationalistischer Studenten, ihm die Venia legendi an der Berliner Charité abzuerkennen - wie bei Gumbel zwölf Jahre später in Heidelberg. Beide sollten nie mehr in Deutschland Fuß fassen.