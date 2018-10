rie. Die Kür der ersten 23 offiziellen Kandidaten am gestrigen Montag war die erste IBA-Duftmarke in diesem Jahr. Schon im März folgt eine Akademie, und auch die Stadtteilspaziergänge gehen weiter. Der Fahrplan durchs IBA-Jahr:

IBA-Academy, 17. bis 21. März: Fünf Tage lang erarbeiten 30 Architekturstudenten aus aller Welt gemeinsam mit ihren Professoren städtebauliche Entwürfe zu zwei Heidelberger Gebieten. Es geht um Konzepte für "Learning Villages" ("Lerndörfer") zum einen in Bergheim-West und zum anderen zwischen West- und Südstadt. In einer öffentlichen Präsentation am 21. März (15 Uhr, Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16) bewerten der Harvard-Professor Charles Waldheim und der Campusplaner der Universität New York, William Haas, die Entwürfe.

IBA-Summit, 22. März: Beim ersten "IBA-Summit" diskutieren Wissenschaftler, Bürgermeister und Bauverantwortliche etwa aus Kumamoto und Palo Alto über Potenziale der Wissensstadt von morgen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.

Vorstellung der Kandidaten, 8. April: Die 23 IBA-Kandidaten präsentieren dem Kuratorium in einer öffentlichen Sitzung ihre Ideen.

IBA-Local, Stadtteilspaziergänge: Am 26. April geht es durch Wieblingen und den Pfaffengrund, kurz vor den Sommerferien dann durch Altstadt und Schlierbach. Im Herbst schließen Kirchheim/Rohrbach und Bahnstadt/Bergheim dieses Veranstaltungsformat ab.

IBA-Lab Nr. 2, September: Gemeinsam mit der Wüstenrot-Stiftung lädt das zweite IBA-Lab junge Absolventen und namhafte Architekten zu einem Workshop "ZukunftsWerkstattWohnbauen ein". Zwei Wochen lang geht es um die Frage, was Wohnungsbau mit der Wissensgesellschaft zu tun hat.