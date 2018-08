Von Timo Teufert

400 Euro sind das Limit von Kornelia Pötsch bei der Auktion von tierischer Kunst im Heidelberger Zoo. Vom Bild "Rotes Herz", das Orang-Utan-Dame Puan gemalt hat, ist die 56-Jährige besonders angetan. "Das ist meins", hat sie schon entschieden, als sie die Bilder vor Beginn der Auktion angeschaut hat. Doch so leicht bekommt sie das "Rote Herz" nicht. Mit einem anderen Zoobesucher aus Karlsruhe liefert sie sich einen erbitterten Bieterkampf. In Schritten von fünf Euro erhöht Zoodirektor Klaus Wünnemann jedes Mal den Preis, wenn jemand seine rote Bieterkarte im ehemaligen Zooshop in die Luft streckt. Bei 100 Euro gibt es einen ersten Anerkennungsapplaus der anderen Zuschauer, doch noch haben beide Bieter ihr Limit nicht erreicht. Die Familie des Mannes aus Karlsruhe wird langsam unruhig, als dieser auch bei 200 Euro stoisch weiterbietet. Bis 240 Euro treibt Wünnemann den Preis nach oben, dann zögert der Mann mit einem weiteren Gebot etwas zu lange, und Pötsch erhält den Zuschlag. Mit einem lauten Siegesschrei löst sich bei ihr die Anspannung.

Dass Pötsch das Bild ersteigerte, war eher eine Spontanentscheidung, wie sie später berichtet. Der Gesamteindruck des Werkes von Künstlerin Puan habe einfach gestimmt. Das Bild, das Auktionator Wünnemann als "stummes, aber umso lauteres Flehen nach Liebe" deutete, soll in ihrer Wohnung in Gorxheimertal entweder im Flur oder im Schlafzimmer aufgehängt werden. In den "romantischen Farben" (Wünnemann) rot, türkis und lila hat Puan mit ungiftigen Fingerfarben offenbar ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass sich Orang-Utan-Mann Ujian im Moment liebestechnisch nur noch auf den Neuzugang Sari konzentriert und sogar Bilder mit ihr zusammen malt.

Gerade mit solchen Anekdoten über die Eigenheiten der Menschenaffen und Elefanten, die die 16 Kunstwerke gemalt haben, schaffte es Wünnemann, für jedes Bild einen Käufer zu finden. Für jedes Kunstwerk gab es natürlich auch ein Echtheitszertifikat für den Käufer. Die blau-rote "Hommage an Henri Toulouse-Lautrec" von Elefantenbulle Thai erzielte so 150 Euro, sein "Kameliden Treffen" mit "sparsamem Kamel, viel Wüste und den grünen Palmen einer Oase" - wie es Auktionator Wünnemann beschrieb - 110 Euro und das "Chinesische Schriftzeichen" von Schimpansen-Mann Henry 95 Euro. "Wir sind bewusst wegen der Versteigerung gekommen und haben jetzt etwas ganz Besonderes", freut sich Stefan Merz aus Meckenheim in der Pfalz. Er ersteigerte für 135 Euro das Bild "Abstrakte Kunst II" von Schimpansen-Dame Conny, die ihrer Kreativität auf grünem Papier freien Lauf gelassen hat.

Astrid Kaschper aus Eberbach, die aufgrund der Vorankündigung in der RNZ in den Zoo kam, hat sogar gleich doppelt zugeschlagen: Das Bild "Kapuziner" soll künftig im Wartezimmer der Praxis ihres Mannes hängen, das rot-schwarze "Ohayou gozaimasu" - japanisch für "Guten Morgen" - wird einen Ehrenplatz im Wohnzimmer erhalten. "Wenn man es nicht wüsste, würde man doch sagen: ,Was ist das denn für ein toller Künstler'", meint Kaschper. Und in der Tat könnten viele der Werke - die Elefanten malten mit Acrylfarbe auf Leinwand und die Affen mit Fingerfarbe auf Papier - in einer Ausstellung für moderne Kunst hängen.

Als Picasso unter den Heidelberger Zootieren darf sich nach der Auktion aber Elefantenbulle Tarak fühlen: Sein Werk "Ballspiele der Zootiere" in Grün- und Blautönen brachte 260 Euro für den guten Zweck, insgesamt kamen bei der Auktion 2500 Euro für die Erweiterung der Löwenanlage zusammen. "Wir haben ein gutes Gesamtergebnis erreicht", war Wünnemann nach der Versteigerung zufrieden. Erstaunt haben ihn vor allem die hohen Durchschnittspreise, die die Werke erzielten.