Heidelberg. Der Mauerfall war auch in Heidelberg – immerhin 280 Autobahnkilometer vom nächsten DDR-Grenzübergang entfernt – das große Thema. Schon am ersten Wochenende nach jenem 9. November 1989, einem Donnerstag, kamen über 300 DDR-Bürger spontan nach Heidelberg. Wie Christa und Heinz Fiebig, die geschlagene 18 Stunden für die Strecke von Leipzig nach Sinsheim brauchten, wo eine Verwandte wohnte. Die Fiebigs machten sich noch am Sonntag nach Heidelberg auf – nicht nur wegen der Sehenswürdigkeiten. Denn in der damaligen Feuerwache am Czernyring wurde am Samstag und Sonntag durchgehend das Begrüßungsgeld von 100 Mark ausbezahlt, weil das Rathaus geschlossen hatte. Feuerwehrleute händigten damals das Geld aus – und drückten dann den Stempel in den DDR-Pass, damit es nicht zu Doppelzahlungen kam. Viele Besucher gingen zuerst hoch aufs Schloss – dort zählte man allein am Sonntag rund 150 DDR-Bürger. Niemand, so hieß es damals in der RNZ, hatte vor, für immer im Westen zu bleiben. Die Fiebigs fuhren dann auch wieder heim nach Leipzig, schließlich mussten sie arbeiten, versprachen aber wiederzukommen, „denn uns gefällt’s hier“.

Eine Woche darauf, am Samstag, 18. November, kamen gleich drei Busladungen mit DDR-Bürgern, gut 150 Personen, nach Heidelberg. Die Idee dazu hatte ein Busunternehmer aus Herleshausen, direkt an der innerdeutschen Grenze, finanziert wurde die Fahrt von der RNZ-Starthilfe-Aktion für Übersiedler und der Heidelberger CDU. Die Einheimischen waren eingeladen, die Gäste auf dem Marktplatz zu treffen – und immerhin zwei Dutzend kamen tatsächlich, „Vertreter der Stadt oder des Verkehrsvereins wurden dabei vermisst“, schrieb Fritz Quoos in der RNZ vom 20. November 1989. An einem Busfenster hing das Plakat „Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren“, die Stimmung war ziemlich euphorisch, zumal es damals auf dem Marktplatz noch einen richtig großen Wochenmarkt gab: „Zum ersten Mal Südfrüchte ,satt’ gab es für die Kinder der Besucher aus der DDR“, hieß es in der RNZ, „bei uns gibt es wochenlang nur Rot- oder Blumenkohl, vielleicht auch Weißkohl“, sagte eine Besucherin angesichts der Berge von Orangen. Die Heidelberger waren diesen Tag über in ausgesprochener Spendierlaune: Manche hatten schon zum Marktplatz tütenweise Süßigkeiten mitgebracht, andere schenkten einer jungen Mutter spontan „zwei lustige Kinderhausschuhe mit Tierköpfen“, und der Geschäftsführer packte noch ein paar Turnschuhe gratis dazu. Die Gästeführer machten mit den Besuchern kleine Altstadttouren, Heidelberger zeigten ihnen günstige Geschäfte – die 100 Mark Begrüßungsgeld gab es dieses Mal auf dem Hauptpostamt am Bahnhof –, und dann ging es aufs Schloss.

Zuvor hatte Bürgermeister Jürgen Beß zu „einem schlichten Erbseneintopf im Alex-Möller-Waldheim der Arbeiterwohlfahrt“ eingeladen, immerhin hatten zwei Bäckereien Kuchen nach dem kargen Mahl gespendet. Später waren die Heidelberger Wirte, so hieß es in der RNZ, sauer: Sie waren nicht gefragt worden, ob sie die Bewirtung übernehmen können. Man schämte sich offenbar damals für diese Art der Begrüßung mit schnödem Erbseneintopf.

Inzwischen hatte das Rote Kreuz auch eine „Bettenbörse“ auf die Beine gestellt: Heidelberger konnten hier für Gäste aus der DDR Übernachtungsplätze anbieten.

Heute fast vergessen ist die große Übersiedlerwelle kurz vor dem Mauerfall: Ende August machten 98 DDR-Bürger den Anfang. Insgesamt fünf Notunterkünfte richtete die Stadt ein: Im einstigen Hotel „Metropol“ am Betriebshof – seit 2015 wieder eine Flüchtlingsunterkunft –, im Alten Reformierten Spital in der Plöck 24, in der ehemaligen Neurologie und Universitätszahnklinik in Bergheim und im Hüttenbühl in Kirchheim kamen insgesamt rund 250 Übersiedler unter. Ein Jahr lang durften sie dort bleiben, bis dahin mussten sie eine Wohnung gefunden haben. Die Hilfsbereitschaft der Heidelberger war groß, die RNZ hatte über ihre Starthilfe-Aktion etliche Heidelberger als Paten für die Neubürger gewinnen können. Es gab aber auch unschöne Szenen: Ende September randalierten Unbekannte im Übergangswohnheim in der Plöck, demolierten die geparkten Trabis und riefen „DDR-Schweine raus!“ Die Ausschreitungen schafften es auch in die Radionachrichten.

Unterdessen beschäftigte die Heidelberger schon kurz nach dem Mauerfall etwas anderes – ein tragischer Unfall: Am 14. November kam ein achtjähriges Mädchen ums Leben, als es die Friedrich-Ebert-Anlage vor dem Schlossbergtunnel überquerte. Direkt nach dem Unfall gab es heftige Diskussionen über die Verkehrssicherheit an diesem unübersichtlichen Fußgängerüberweg. Eine Woche später forderten bei einer Demonstration 250 Eltern eine Fußgängerbrücke an dieser Stelle, die nie gebaut wurde. Lange erinnerte ein Holzkreuz mit der Aufschrift „Nadine“ direkt am Tunneleingang an den tragischen Unfall.