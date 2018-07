Von Maria Stumpf

Heidelberg. Schon zum dritten Mal veranstaltet der Stadtteilverein Bahnstadt zusammen mit dem Heidelberger Turnverein (HTV) einen Volkslauf in der Bahnstadt. Der Rundlauf durch schattige Häuserschluchten und über die Promenade mit Blick über weite Felder verspricht sportliche Herausforderungen für Teilnehmer und Unterhaltung für Bahnstadt-Gäste. Denn nicht nur der Lauf lockt. Das sportliche Ereignis findet im Rahmen des Bahnstadtfestes statt, das von 14 Uhr bis 23 Uhr am Gadamerplatz mit Live-Musik gefeiert wird.

Treffpunkt für einen Streckenabgang ist an der Pfaffengrunder Terrasse. "Die Herausforderung bestand darin, eine Strecke ohne Straßenüberquerung zu finden und eine, die die Zahl der Ordner nicht ins Unermessliche steigen lässt", erzählt Dieter Bartmann. Der 53-jährige Vorsitzende des Stadtteilvereins und Wolfgang Wagner vom HTV stehen an der Spitze des Organisationsteams.

Herausgekommen ist eine Strecke von 2,5 Kilometern vornehmlich am Langen Anger und der Promenade entlang. "Aber schon dafür müssen wir 40 Ordner finden. Das ist in der Planung oft der größte Brocken. Wer helfen will, ist herzlich willkommen!" Und dann seien da noch die wechselnden Baustellen, fügt er seufzend hinzu: "Das sind so die Überraschungen des Tages."

Sein Blick zeigt rund 300 Meter weiter in Richtung Kumamoto-Straße. "Dort ist seit gestern mal wieder eine neue Baustelle." Tatsächlich ist an der Einmündung der Straße aus irgendwelchen Gründen Erde aufgeschüttet - quer über die Straßenbreite. Kein Durchkommen.

HTV-Vereinschef Martin Brandel schaut sich das an. "Eine Herausforderung, aber lösbar", meinen die beiden Herren. Im Notfall müsse die Strecke "halt ein bisschen variiert werden." Der Baustellensituation in der Bahnstadt geschuldet sei neben der sich jährlich ändernden Streckenführung allerdings auch die Teilnehmerzahl für den Erwachsenenlauf: Es gibt nur 400 Startplätze. Bisher haben sich laut Bartmann bereits 220 Sportler für den Erwachsenenlauf angemeldet. "Erfahrungsgemäß trudeln kurz vor knapp noch viele Nachmeldungen ein."

Im vergangenen Jahr waren 350 Teilnehmer dabei, im Jahr 2016 gab es 200 Anmeldungen. "Und auch bei den Kindern stieg die Zahl an", freut sich Bartmann. "Der Bahnstadtlauf ist längst etabliert in der Region. Die Teilnehmer kommen aus Mainz und Darmstadt oder sonst wo her." Die Veranstalter hätten aber auch Wert darauf gelegt, sowohl den sportlich Ambitionierten als auch Läufern ohne großes Training eine interessante Distanz zu bieten, sagt Marathon-Läufer Bartmann.

"Deshalb haben wir unsere Strecke professionell ausgerichtet." Martin Brandel schaut nach rechts und links, die Geraden rauf und runter, und staunt: "Das könnte fast schon ein Hochgeschwindigkeitskurs werden!"

Los geht das Vergnügen am Samstag, 14. Juli. Start ist an der Pfaffengrunder Terrasse. Der Kinderlauf über 1,3 Kilometer beginnt für die Altersklassen 6 bis 9 Jahre um 18 Uhr, für die Altersklassen 10 bis 13 Jahre um 18.15 Uhr. Die Strecken über fünf Kilometer und zehn Kilometer werden gemeinsam um 18.30 Uhr gestartet.

In 2,5-Kilometer-Runden geht es dann über die Promenade bis über die Brücke zum B&B-Hotel und zurück über den Langen Anger - unter anderem vorbei am Festbetrieb am Gadamerplatz, wo die Band "Eightbackthirty" spielt.

Info: Die Online-Anmeldung für den Bahnstadtlauf ist noch bis Donnerstag, 12. Juli, möglich. Nähere Infos unter www.bahnstadtlauf.de