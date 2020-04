Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Selbstverständlich sind Zeiten wie diese keine Zeiten, in denen Jubiläen groß begangen werden sollten. Weshalb auch der Jahresempfang, mit dem der Kirchheimer Stadtteilverein heute die Eingemeindung Kirchheims zu Heidelberg am 1. April 1920 feiern wollte, abgesagt wurde. Ohnehin ist jedoch im Heidelberger Südwesten nicht jedem zum Feiern zumute, beim Blick auf dieses historische Ereignis.

Denn so ganz rund gelaufen ist es im Verhältnis zwischen Kirchheim und Heidelberg offenbar nicht nach dem 1. April 1920. Zum Ausdruck kommt dies nicht nur in den Postkarten, die in den Jahren und Jahrzehnten danach erschienen und auf denen weiterhin beharrlich "Kirchheim" oder "Kirchheim bei Heidelberg" zu lesen ist – und erst viel, viel später vom Stadtteil Heidelberg-Kirchheim. Sondern auch noch in den 50er Jahren. So zitiert Dieter Neuer, Heimatforscher und Verfasser von "Kirchheim – Eine Ortsgeschichte aus der Kurpfalz", das Protokoll einer Sitzung des Stadtteilvereins im Dezember 1956 wie folgt: "Es wurde bemängelt, dass am Friedhof wohl ein Schild ‚Heidelberg‘ angebracht sei, aber das ist tatsächlich auch alles, was darauf hindeutet, dass Kirchheim zu Heidelberg gehört." Außerdem, so hält das Protokoll weiter fest, "werde ferner eine Straßenbeleuchtung gefordert, die nicht nur ausreichend ist, sondern auch dem Fremden deutlich macht, daß er sich bereits in Heidelberg-Süd befindet".

Die Postkarten zeigen es ganz klar: Die Kirchheimer fremdelten noch lange mit ihrem Dasein als Heidelberger Stadtteil. Denn überschrieben waren sie noch lange nach 1920 mit „Kirchheim bei Heidelberg“ – nicht mit „Heidelberg-Kirchheim“. Foto: pop

Nicht unkommentiert lassen wollte der Stadtteilverein laut Heidelberger Tageblatt vom Februar 1957 damals auch eine von der HSB ins Auge gefasste "Tariferhöhung der Straßenbahn". Die Begründung erinnert an die aktuelle Diskussion um die Linie 26: "Die Kirchheimer Bevölkerung, besonders auswärts Berufstätige, verlangt, auf dem kürzesten Weg nach Heidelberg zu fahren und nicht noch dazu mit den ältesten Straßenbahnwagen den unmöglichen Umweg über Rohrbach nehmen zu müssen." Was seit 19. Februar 1910 der Fall war. Deshalb sei eine Verdichtung des Busverkehrs zu dem 1955 neu eröffneten Hauptbahnhof "in den Hauptverkehrszeiten unerläßlich". Schließlich habe die Bevölkerung ein "Anrecht darauf, auf kürzestem Wege zur Stadtmitte, dem Bahnhof und den Arbeitsstätten gebracht zu werden". Damit beruft sich der Stadtteilverein auf Paragraf 16 des Eingemeindungsvertrages, in dem unter anderem vereinbart wurde, dass die "Stadtgemeinde den Bau einer von Kirchheim direkt zum künftigen Hauptbahnhof führenden Straßenbahn sobald als möglich in Angriff nehmen" werde.

Im erwähnten Tageblatt-Artikel bilanziert der Stadtteilverein zudem: "Die schon seit der Eingemeindung Kirchheims bestehende Forderung nach einem Schulhausneubau zur Beseitigung der unhaltbaren Schulverhältnisse darf nicht mehr hinausgeschoben werden." Zwei Jahre nach der Eingemeindung hatte die Stadt zwar "zur Linderung der Schulraumnot eine Holzbaracke mit vier Schulräumen an die ‚Gemeindescheuer‘ am Kerweplatz angebaut", berichtet Philipp Körner im Buch "Kirchheim – Ein heimatkundlicher Überblick". Allerdings brannte die Notlösung 1938 teilweise ab und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Echte Abhilfe brachte erst der Neubau der "Schule Kirchheim-Nord", der heutigen Geschwister-Scholl-Schule, ab 1958.

Aber hat denn überhaupt nichts geklappt nach der Verschmelzung Kirchheims mit Heidelberg? Gewiss, vor der Eingemeindung war in den damit verbundenen Beschlüssen der kommunalen Gremien schnell klar geworden, dass man es nicht mit einer "Liebesheirat" zu tun haben wird. Vielmehr handelte es sich um eine nicht zuletzt aus finanziellen und infrastrukturellen Kirchheimer Nöten zustande gekommene "Vernunftehe", wobei diese in Kirchheim ursprünglich aber auf heftigeren Widerstand stieß als in Heidelberg. Das hing wohl auch damit zusammen, dass die Zahl der Kirchheimer Einwohner nach der Jahrhundertwende stark von 3800 auf 5800 angestiegen war.

Der Kirchheimer Weingroßhändler Jakob Mathes, hier auf einem Ölgemälde, das im Kirchheimer Heimatmuseum hängt, hatte sich nach der Eingemeindung vehement für das Ansehen des neuen Stadtteils eingesetzt. Foto: pop

Dadurch war aus dem einst bäuerlich geprägten Kirchheim ein recht proletarisch geprägtes geworden. Denn viele Neu-Kirchheimer waren Arbeiter, die etwa bei der ab 1900 nahe der Kirchheimer Gemarkung angesiedelten Fuchsschen Waggonfabrik in Lohn und Brot standen. Mit dem Resultat, dass die SPD in Kirchheim förmlich aufblühte und lange vom "Roten Kerche" gesprochen wurde.

Aber Kirchheim war nun mal in einer ganz bestimmten Hinsicht eine überaus "reiche Braut". Nicht so sehr wegen der 202 Pferde, 427 Ziegen, 525 Rinder, 897 Gänse und Enten, 1146 Schweine und 4844 Hühner, die hier 1921 gezählt worden waren, so stattlich die Zahlen auch sein mögen. Sondern wegen der gut 1376 Hektar Kirchheimer Gemarkungsfläche, die der Stadt Heidelberg die Möglichkeit boten, die damalige Wohnungsnot zu bekämpfen.

In der Tat entstanden in Kirchheim nach der Eingemeindung alleine in den neuen Wohnquartieren im Hüttenbühl, See, Höllenstein und Brenner über 300 Wohnungen – wodurch wiederum die Einwohnerzahl auf fast 8000 anstieg. Damit einher ging der beginnende Exodus der Kirchheimer Bauern, die ihre oft seit Generationen im Ortskern beheimateten Gehöfte nach und nach in den Westen des Kirchheimer Feldes verlagerten. Dass sich jedoch nicht alles ändert, dafür sorgte Paragraf 14 des Eingemeindungsvertrages, der so lautete: "Das Kirchweihfest soll auch in Zukunft erhalten bleiben." In der Tat lassen die "Kerchemer" an ihrer "Kerwe" bis zum heutigen Tage nicht rütteln.

An dieser Feierfreude hat es aber sicherlich nicht gelegen, dass man als Heidelberger ein schlechtes Bild hatte von den Bewohnern des neuen Stadtteils. Dass dem so war, zeigt ein Ereignis unmittelbar nach der Eingemeindung, wie Körner berichtet. Demnach habe sich der Kirchheimer Weinhändler Jakob Mathes in einer Sitzung des Bürgerausschusses im Juni 1920 berufen gefühlt, "Vorurteile über Kirchheim und seine Bewohner abzubauen": "Der Stadtverordnete Mathes", heißt es im Protokoll, "führt aus, in der Allgemeinheit stehe Kirchheim nicht in einem guten Rufe". Es sei, habe er sich beschwert, "Stadtgespräch, dass Kirchheim eine Einwohnerschaft von Radaubrüdern habe. Diesen Eindruck müsse er zurückweisen." Vielmehr habe die "Stadtgemeinde mit dem Stadtteil Kirchheim einen sehr guten Fang gemacht". Schlussendlich habe Mathes darum gebeten, die Vorurteile fallen zu lassen und den Stadtteil als "Edelstein" anzunehmen.

Vom seinerzeitigen Oberbürgermeister Ernst Walz sei erwidert worden, dass Mathes "nicht ganz richtig unterrichtet zu sein" scheine. Es sei nämlich "keine Veranlassung, zu sagen, dass Kirchheim in einem schlechten Ruf stehe. Wer es kenne, müsse sagen, dass es einen guten Eindruck mache. Dass es Radaubrüder beherberge, habe vielleicht jemand in einer Wirtschaft gesagt." Aber amtlich habe das niemand behauptet. "Wenn es ein böser Ort wäre", so Ernst Walz, "hätte man eine Eingemeindung nicht vollzogen. Es sei wahr, Kirchheim sei ein schöner Eckstein."