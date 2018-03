Heidelberg. (pol/red) Am Montag kam es in der "Pfälzer Straße" zwischen 10 Uhr und 16 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte mutwillig die komplette Beifahrerseite eines dort geparkten Dacia Sandero. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen unter Tel.: 06221/ 830740 zu melden.