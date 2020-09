Heilbronn. (pol/mare) Eine schlafende Bewohnerin ist Donnerstagfrüh in ihrem Schlafzimmer auf zwei Einbrecher gestoßen. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zwischen 4 und 5 Uhr stiegen die Täter demnach durch ein offenes Fenster in das Haus in der Karlstraße ein. Die Bewohnerin wurde dadurch aufgeweckt. Sie nahm aber zunächst an, dass ein Familienmitglied bei ihr im Schlafzimmer stünde. Also sprach sie den Einbrecher einfach an.

Die ertappten Einbrecher bedrohten daraufhin die Frau und sprühten einen Reizstoff aus. Dann verschwanden sie.

Eine Großfahndung nach den Tätern blieb bis in den Morgen hinein ohne Erfolg.