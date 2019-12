Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die alte Pappel auf der Neckarwiese qualmte am Donnerstag noch. Zwei Jugendliche hatten dort am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit Feuerwerkskörpern hantiert; die Funken der Feuerwerksfontäne waren wohl in den Hohlräumen des Baumes gelandet, der in der Nähe des Wasserspielplatzes steht. Und die Glut, die diese dort entfachten, war für die sechs Männer der Berufsfeuerwehr in eineinhalb Stunden kaum zu löschen.

Wie Frank Karlein als Sprecher der Feuerwehr erklärte, benutzten die Feuerwehrmänner mehrere Löschmittel, um des Brandes Herr zu werden: Wasser, Kohlendioxid, Schaum und schließlich noch Sand, der die Flammen ersticken sollte. Dennoch zog der Baumstamm noch lange Luft, so dass die Glut weiterarbeiten konnte. Mitarbeiter des städtischen Landschafts- und Forstamtes übernahmen die Überwachung.

Nach Angaben von Amtschef Ernst Baader geht man derzeit davon aus, dass die oberflächlichen Brandschäden den Baum nicht beeinträchtigen werden. Er schätzt das Alter der 20 Meter hohen Pappel auf mindestens 80 Jahre. "Der Baum kann damit schon als Methusalem gelten und natürlich Höhlungen haben", sagte Baader.

Wie alle Bäume auf der Neckarwiese steht die Pappel unter besonderer Beobachtung, damit sie nicht plötzlich umstürzt. In diesem Jahr leiden die Bäume in der Stadt vor allem unter starkem Pilzbefall. Die Mitarbeiter des Landschafts- und Forstamtes holen kiloschwere Pilze von den Bäumen, die das Holz zersetzen und so spröde machen können, dass Spontanabbrüche möglich sind. "An den Platanen ist das vor allem ein Riesenproblem", sagt Ernst Baader.

Für die Pilzerkrankungen macht er die große Trockenheit des Jahres 2018 verantwortlich; die Vitalität der Bäume sei dadurch drastisch beeinträchtigt worden. Gibt es einen Straßenbaum der Zukunft, der dem Trockenstress widersteht? "Nein", sagt Ernst Baader. Er weiß, dass er "möglichst breit an das Thema herangehen" muss: "Wir wissen ja nicht, welche Rahmenbedingungen die Zukunft bringt."

Am Neckarufer selbst haben die Bäume neuerdings noch ganz andere Gegner: die Biber. Laut Baader fällen sie nicht nur kleine, sondern speziell auf der "Liebesinsel" auch große Bäume. Die Stadt versucht nun, diese mit Gitternetzen vor den Nagern zu schützen. Obwohl sich Baader eigentlich freut, dass der lange verschwundene Biber wieder da ist, sieht er die erheblichen Beeinträchtigungen des Baumbestandes durch die Tiere.

Info: Die Jugendlichen sollen 14 bis 15 Jahre alt und am Mittwoch mit einem gelben und einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 06221/45690.

