Heidelberg. (pol/man) Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwochmorgen zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Laut Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, der sich gegen 15 Uhr in der Berliner Straße ereignete. Als Verursacherin gilt demnach eine 41-jährige VW-Fahrerin, die wegen Unachtsamkeit und nicht ausreichendem Sicherheitsabstand auf einen Opel Corsa aufgefahren war. Dieser prallte daraufhin auf einen Mercedes.

Die 26-jährige Opel-Fahrerin zog sich Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Mercedes wurde noch an der Unfallstelle behandelt und konnte ihren Weg danach fortsetzen. Trotz des Gesamtschadens in Höhe von rund 14.000 Euro waren alle Autos noch fahrbereit. Die VW-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.