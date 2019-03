Heidelberg. (pol/pri/van) Zu einem Unfall kam es am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße B37 in Höhe der S-Bahn-Haltestelle Heidelberg-Altstadt am Karlstorbahnhof. Ersten Informationen zufolge stießen gegen 21.30 Uhr ein Volvo und ein Taxi zusammen.

Bei dem Unfall wurden der Taxifahrer und ein Fahrgast leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle.