Heidelberg. (pol/ahn) Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.50 Uhr mit einem Trennschleifer und einem Brecheisen versucht, einen Zigarettenautomaten in der Marktstraße im Pfaffengrund aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete, wie er sein Vorhaben plötzlich abbrach, sein Werkzeug in einer schwarzen Tasche verstaute und zu Fuß weglief.

Die verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung ein. Diese blieb ohne Erfolg.

Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Unbekannte soll rund 1,80 Meter groß, von normaler Statur und mit einer olivgrünen Jacke mit Kapuze und schwarzer Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er einen schwarzen Mundschutz getragen und eine schwarze Tasche mit sich geführt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 entgegen.