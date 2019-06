Heidelberg. (pol/mare) Unbekannte haben am Samstagnachmittag einen Rucksack aus einem Kinderwagen gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Ein 30-jähriger Mann war zusammen mit seiner Familie kurz nach 17 Uhr an der Haltestelle Fürstendamm im Stadtteil Ziegelhausen in einen Bus der Linie 33 gestiegen und nahmen auf der Einstiegsseite Platz. Den Kinderwagen stellte er schräg hinter sich ab und legte seinen Rucksack hinein. An der Haltestelle "Hauptbahnhof" bemerkte er ein Murmeln unter den Fahrgästen und drehte sich zum Kinderwagen um.

Dabei bemerkte er, dass der Rucksack aus dem Kinderwagen entwendet worden war. Darin befanden sich neben seiner Geldbörse auch persönliche Ausweispapiere, EC- und Kreditkarten und auch ein Mobiltelefon der Marke Samsung und ein Schlüsselbund.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700, zu melden.