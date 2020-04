Heidelberg. (pol/mün) Drei Männer sollen in der Nacht zu Montag versucht haben, ein Auto im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim aufzubrechen, berichtet die Polizei. Dabei wurden sie von einem Zeugen in der Mühltalstraße beobachtet und erwischt. Der Mann konnte noch einen Tatverdächtigen festhalten, die beiden anderen flohen in Richtung Friedhof. Dann konnte sich auf der Festgehaltene losreißen und in ein Anwesen in der Biethstraße flüchten. Eine sofortige Fahndung nach dem Trio verlief ohne Ergebnis.

Nach erster Inaugenscheinnahme des aufgebrochenen Landrovers konnte daran kein Schaden festgestellt werden. Offenbar wurde auch nichts entwendet.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/45690 melden.