Heidelberg. (pol/dore) Ein junger Mann soll um 1 Uhr in der Nacht zum Freitag eine 21-jährige Frau begrapscht und beleidigt haben. Das berichtet die Polizei.

Die 21-jährige Frau war zusammen mit einer gleichaltrigen Freundin zu Fuß in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Höchstwahrscheinlich in der Kettengasse trafen die jungen Frauen auf eine Gruppe von Männern im etwa gleichen Alter, so die Polizei.

Zunächst sollen sich die beiden Gruppen gegenseitig beleidigt haben, berichtet die Polizei. Dann soll laut Polizei einer der Männer die 21-Jährige begrapscht haben.

Die Frauen behaupten, dass sie zuerst beleidigt worden seien, berichtet die Polizei. Die Polizei nahmen die tatverdächtigen Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren zunächst fest. Diese hätten laut Polizei gesagt, dass auch sie beleidigt worden seien. Sie bestritten außerdem, dass eine der Frauen von ihnen begrapscht wurde, berichtet die Polizei.

Die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln.

Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.