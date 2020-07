Heidelberg. (pol/mare) Am späten Mittwochabend ist aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnmobil in Brand geraten, das in der Hatschekstraße in Rohrbach-Süd abgestellt war. Das berichtet die Polizei.

Das Feuer wurde kurz vor Mitternacht von Passanten entdeckt, die Feuerwehr und Polizei verständigten. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer, das im Heckbereich des Fahrzeuges ausgebrochen war, schnell und konnte so verhindern, dass sich die Flammen auf das gesamte Fahrzeug ausbreiten. Dennoch dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 10.000 Euro entstanden sein.

Die Polizei ermittelt nun in Sachen Brandursache. Dafür sucht sie Zeugen. Wer etwas bemerkt hat, kann seine Angaben unter Telefon 06221/34180 mitteilen.