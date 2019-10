Heidelberg. (pol/mare) Ist ein Einbruchsfall in eine Gaststätte im Pariser Weg schon gelöst? Das untersucht derzeit die Polizei.

In der Nacht auf Freitag schoben die Einbrecher den Rollladen eines Fensters hoch und schlugen die Scheibe ein. In der Gaststätte brachen die Einbrecher einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus die Zigaretten und die Geldkassette.

Im Gastraum wurden noch zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet, ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, muss noch geklärt werden. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ob der Gaststätteneinbruch nun im Zusammenhang mit der Festnahme von drei jungen Männern nach einem Einbruch in einen Discounter in der Mannheimer Straße am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr steht, wird derzeit überprüft.

Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06221/34180 zu melden.