Heidelberg-Wieblingen. (pol/mare) Am Montag sind Unbekannte zwischen 12.40 bis 18.35 Uhr in ein Reihenendhaus Im Schollengewann in Wieblingen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Die Einbrecher gelangten über einen Fußweg in den Garten des Hauses. Dort hebelten sie die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung.

In dieser durchsuchten sie alle Zimmer und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei unter den Rufnummern 06221/34180 oder 0621/1744444 melden.