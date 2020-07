Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach. (pol/mare) Die Polizei hat fette Beute gemacht. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie gleich mehrere Fahrräder in Kirchheim und Rohrbach sicher. Und suchen nun nach den Besitzern.

Wem gehören die gestohlenen Räder - Die Fotogalerie



















Insgesamt 14 Räder seien in den letzten Tagen gefunden worden, die offenbar gestohlen worden waren. An manchen Rädern befanden sich noch die geknackten Schlösser.

Bei einer Kontrollaktion wurden in einem Gebäude in der Hardtstraße in Kirchheim insgesamt 12 Fahrräder sichergestellt. Drei der Fahrräder wurden bereits den Eigentümern zugeordnet, da hier Anzeigen vorlagen. Zwei weitere Räder wurden im Wohngebiet in Rohrbach sichergestellt.

Die 11 anderen Fahrräder fallen noch unter die Marke "Besitzer unbekannt". Wer also sein Rad erkennt oder Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei melden: Telefon 06221/34180.