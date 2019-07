Heidelberg. (pol/szok) Eine 52-jährige VW-Golf-Fahrerin nahm am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Neckarauer Straße in Richtung Kappesgärten einem Motorradfahrer die Vorfahrt.

Laut Polizei konnte der 58-jährige Biker nicht mehr ausweichen, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Rettungskräfte behandelten den Motorradfahrer an der Unfallstelle. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrerin aus Heidelberg sieht nun eine Anzeige entgegen.