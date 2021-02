Heidelberg. (pol/rl) Die Polizei nahm am Samstagnachmittag in Rohrbach einen 15-Jährigen fest, weil er ein Handy unterschlagen hatte. Der Besitzer hatte vor einigen Tagen sein Mobiltelefon in der Südstadt verloren und es trotz intensiver Suche nicht wiedergefunden. Über die Ortungs-Funktion fand er dann heraus, wo sich das eingeschaltete Handy befand und erstattete Anzeige bei der Polizei.

So führte die Spur zu einem 15-Jährigen. Der gab den Beamten gegenüber an, dass er das Handy nicht gestohlen, sondern "gefunden" habe.

Er wurde nach der Sicherstellung des Handys direkt in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung. Das "wiedergefundene" Mobiltelefon ging wieder an den rechtmäßigen Besitzer.

Info: Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man eine sogenannte Fundsache nicht behalten darf. Aus rechtlicher Sicht ist die verlorene Sache zwar Besitz, aber nicht herrenlos. Daher mache man sich wegen Unterschlagung strafbar, wenn man die Sache, die ein anderer verloren hat, einfach behält. Das sogenannte Fundrecht sehe vor, gefundene Gegenstände dem Verlierer oder Eigentümer oder alternativ dem Fundbüro oder der Polizei zu melden.