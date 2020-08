Heidelberg. (mün/kaf) Nach einem Unfall am Jubiläumsplatz gegenüber der Stadthalle in Heidelberg herrscht derzeit Verkehrschaos in diesem Bereich. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich ein Abschleppwagen auf der Anfahrt. Wegen des Unfalls kommt es zu einem langen Rückstau, der nach RNZ-Informationen derzeit bis Bergheim reicht.

Weitere Informationen folgen.