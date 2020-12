Heidelberg. (pol/kaf) Mit 1,68 Promille kam ein 58-jähriger Autofahrer am Samstag um 19.40 Uhr in der Straße Im Emmertsgrund kurz vor der Haltestelle Mombertplatz auf die Gegenfahrbahn. Wie die Polizei mitteilt, streifte er dabei den Audi einer entgegenkommenden 20-jährigen Autofahrerin, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Während der Unfallaufnahme zeigte der 58-Jährige der 20-Jährigen den Mittelfinger, weshalb er zusätzlich wegen Beleidigung zur Anzeige gelangt.