Heidelberg-Altstadt. (pol/mare) Am frühen Montagnachmittag stürzte in der Heidelberger Altstadt ein 21-jähriger Motorradfahrer wegen einer Ölspur auf der Fahrbahn. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Altstadt unterwegs. Aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn verlor er im folgenden Kurvenbereich die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Schienbein zu.

Er wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Ölspur, die sich über eine Fläche von rund 50 Quadratmeter erstreckte, wurde zunächst durch die Feuerwehr abgestreut, anschließend wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können, bittet die Polizei, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Telefon 0621/174-4111, zu melden.