Heidelberg-Bahnstadt. (pol/mün) Am Montagabend näherte sich ein Mann in einer Straßenbahn der Linie 22 einem Mädchen in aufdringlicher Weise. An der Haltestelle Gadamerplatz setzte sich der Unbekannte zu der 13-Jährigen, die auf dem Weg in den Pfaffengrund war. Der Mann suchte das Gespräch, bis die 13-Jährige ihm laut Polizeibericht deutlich zu verstehen gab, dass sie sein Verhalten nicht duldet.

Nachdem der Unbekannte mehrmals den Platz innerhalb der Bahn gewechselt hatte, kehrte er zurück und berührte die 13-Jährige mit der Hand an Beinen und Oberschenkel. Das Mädchen stieß den Mann von sich, verließ die Bahn und kontaktierte sofort telefonisch ihre Mutter.

Anschließend erstatteten beide Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Der Unbekannte wird von dem Mädchen so beschrieben: Etwa 30 35 Jahre alt, schlanke bis dünne Gestalt, kurze und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer grauschwarzen Weste und einer schwarzen Hose. Er trug einen medizinische Mund-Nasen-Schutz-Maske und führte einen Rucksack mit sich.

Mit der 13-Jährigen sprach er in englischer sowie einer weiteren, ihr unbekannten Sprache.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.