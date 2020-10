Heidelberg. (pol/kaf) Es brenne, meldete ein Bewohner einer Wohnung in der Zeppelinstraße in Handschuhsheim am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, brachte die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war, das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte es löschen. Die 5 Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigen Ermittlungen war der unsachgemäße Umgang des Mieters mit Spiritus für den Brand verantwortlich, der sich auf dem Wohnzimmertisch entzündete. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Lediglich der Wohnzimmertisch wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Wohnung und das Treppenhaus gelüftet worden waren, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.