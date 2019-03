Heidelberg. (pol/mare) Eine Rollerfahrerin ist am Montag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Im Einmündungsbereich Steubenstraße/Kapellenweg kam demnach kurz nach 11 Uhr zu dem Unfall. Die 27-jährige Rollerfahrerin stürzte im Gleisbereich, da sie wohl unachtsam war. Die Frau aus Schriesheim wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.

Ihr Roller wurde verschlossen am Gehwegrand abgestellt. Sachschaden entstand an diesem Fahrzeug in Höhe von mehreren hundert Euro.