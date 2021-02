Heidelberg. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Karlsruher Straße, kurz vor der "Rohrbach-Markt", führte im Frühverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, teilt die Polizei mit.

Gegen 7.20 Uhr war eine 49-jährige Seat-Fahrerin aus Richtung Leimen in Richtung Heidelberg unterwegs. Dabei benutze sie den linken von zwei Fahrstreifen und wechselte kurz vor "Rohrbach-Markt", von links nach rechts.

Dabei übersah sie eine daneben - offenbar im "toten Winkel" - fahrende 33-jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Die Fahrzeuge waren so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Der Straßenbahnverkehr war in beide Richtungen für rund zwei Stunden bis gegen 9.20 Uhr blockiert. Verantwortlich für die lange Blockade war unter anderem eines der unfallbeteiligten Fahrzeuge.

Aufgrund eines Achsbruchs konnte es nicht von der Unfallstelle weggeschoben werden, sondern musste vom Abschlepper fachgerecht zur Seite gezogen werden. Ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet.

Eine Vollsperrung der Karlsruher Straße in Richtung Innenstadt war nur von kurzer Dauer. Der Verkehr wurde anschließend an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallaufnahme war gegen 9.30 Uhr beendet. Die Karlsruher Straße in Richtung Römerstraße und in Richtung Leimen wieder frei befahrbar.

Update: Freitag, 26. Februar 2021, 16.02 Uhr