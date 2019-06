Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Esakliert ist ein Ladendiebstahl in der Rohrbacher Rewe-Filiale in der Felix-Wankel-Straße am Freitagnachmittag. Laut Polizeibericht hatte ein Rewe-Mitarbeiter gegen 13.20 Uhr einen Ladendieb dabei beobachtet, wie er rund 20 Waren im Gesamtwert von mehr als 800 Euro stehlen wollte. Die Waren hatte er offenbar im Einkaufswagen an der Kasse vorbeigeschoben.

Als den Ladendieb samt Einkaufswagen den Markt verlassen hatte, sprach ihn der Rewe-Mitarbeiter an. Daraufhin ließ der Dieb den Einkaufswagen stehen und lief davon. Als der Mitarbeiter ihm folgte, bedrohte der Dieb ihn mit einem Messer und drohte ihn "abstechen zu wollen". Daraufhin ließ der Mitarbeiter den Mann weglaufen und verständigte die Polizei. Trotz Fahndung konnte der Täter bisher nicht gefasst werden.

Der Ladendieb soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er hat einen dunklen Hauttyp und ein Tattoo in Form eines Drachens am Hals. Er trug eine kurze graue Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und Nike-Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/34180 zu melden.