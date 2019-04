Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Einbruch in eine Fortbildungseinrichtung in der Englerstraße kam es über die Osterfeiertage. Zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr sollen die Täter über das Gerüst am Gebäude zu einem Fenster im dritten Obergeschoss geklettert sein und brachen dies auf.

Im Haus brachen sie dann einen Aktenschrank auf, in dem eine Handkasse stand, die sie ebenfalls aufbrachen. Danach verließen sie das Gebäude wieder durch das Fenster und über das Gerüst.

Zeugen der Tat, oder Personen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, die Polizei unter der 06221/3418-0 anzurufen.