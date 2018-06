Heidelberg. (pol/rl) Glück im Unglück hatte eine 21-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Dienstag an der Kreuzung Diebsweg und Baumschulenweg. Die Radlerin war gegen 9.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg des Diebswegs in Richtung Eppelheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung Baumschulenweg missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem Ford, die auf dem Baumschulenweg in Richtung Heidelberger Innenstadt fuhr.

Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die in einer Heidelberger Klinik ambulant behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand etwa 3000 Euro Sachschaden.